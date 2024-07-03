Россия приостанавливает участие в работе ПА ОБСЕ

Государственная дума и Совет Федерации в среду, 3 июля, приняли совместное заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания РФ в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), а также прекращении выплат взносов в бюджет организации.

При этом в заявлении обеих палат парламента РФ Парламентская ассамблея ОБСЕ обвиняется в „предвзятых дискриминационных подходах, двойных стандартах, тотальной русофобии, неготовности к предметной дискуссии, в том числе по актуальным вопросам обеспечения равной и неделимой безопасности“.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по международным делам „незамедлительно“ направить телеграмму о принятом решении на сессию ПА ОБСЕ, которая в эти дни проходит в Румынии. „Демонстративный“ отказ Румынии в выдаче виз членам делегации РФ для участия в заседании российские парламентарии назвали „последней точкой“ в сложившейся ситуации.

Румыния отказала россиянам в визах из-за войны РФ против Украины

Очередная ежегодная сессия ПА ОБСЕ проходит в Бухаресте с 29 июня по 3 июля. О „ноте МИД Румынии“, в которой говорится, что „ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в страну“ в связи с войной России против Украины, сообщил в прошлом месяце глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

Между тем делегация РФ ранее отказалась участвовать как минимум в двух сессиях ПА ОБСЕ - осенью 2023 года в Ереване и зимой 2024 года в Вене, писало издание РБК со ссылкой на секретариат ассамблеи. На заседаниях ассамблеи в Великобритании и Канаде соответственно в 2022 и 2023 годах российские парламентарии не присутствовали из-за проблем с получением виз.