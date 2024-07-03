Байден объяснил поражение на дебатах утомлением от перелетов. В Демпартии нарастает тревога по поводу его состояния
Президент США Джо Байден заявил журналистам, что совершить несколько дальних перелетов перед дебатами с Дональдом Трампом было с его стороны не очень умным поступком, из-за чего его выступление оказалось не слишком впечатляющим, передает BBC News Русская служба.
„Я не послушал своих сотрудников, пару раз облетел вокруг Земли, а потом чуть не заснул на сцене, — сказал Джо Байден во вторник вечером на частном мероприятии по сбору средств в Вирджинии, говоря о своих поездках.
„Это не оправдание, а объяснение“, — добавил он.
Байден в последний раз вернулся из поездки 15 июня, почти за две недели до дебатов, состоявшихся в прошлый четверг, 27 июня.
Он также извинился за свое выступление и сказал, что для него крайне важно победить на выборах в ноябре, сообщает ABC News.
Тем временем в Демократической партии и поддерживающих ее либеральных СМИ нарастает тревога в связи с состоянием здоровья и когнитивных способностей 81-летнего президента.
Накануне конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт, представляющий Техас, публично призвал Байдена сложить полномочия после провального выступления на дебатах.
„Я надеюсь, что он примет болезненное и трудное решение уйти в отставку“, — сказал Доггетт.
В своем заявлении во вторник Ллойд Доггетт отметил, что дебаты укрепили его в мысли, что Байдену не следует продолжать избирательную кампанию.
„Вместо того чтобы успокоить избирателей, президент не смог эффективно защитить свои многочисленные достижения и разоблачить бесконечную ложь Трампа“, — сказал он.
Самому Доггетту, представляющему техасский Остин, 77 лет, впервые он был приведен к присяге в 1995 году и снова избирается в Конгресс.
По его словам, на карту поставлено слишком многое, чтобы позволить Байдену проиграть Трампу из-за опасений по поводу его ухудшающегося здоровья.
„У него есть возможность вдохновить новое поколение лидеров, из которых можно выбрать кандидата, чтобы объединить нашу страну в ходе открытого демократического процесса, — заявил Доггетт. — Мое решение обнародовать эти серьезные замечания не является легкомысленным и ни в коей мере не умаляет моего уважения ко всему, чего добился президент Байден“.
На этой неделе некоторые видные законодатели-демократы высказали свои опасения по поводу все более заметных возрастных изменений в когнитивных способностях Байдена и его способности продолжать гонку, но ни один из них до сегодняшнего дня не призывал его снять свою кандидатуру.
Насыщенный график
За 23 дня, предшествовавших дебатам, Байден поддерживал высокий темп, измотавший даже его более молодых помощников: он дважды пересекал Атлантический океан для встреч с иностранными лидерами, а затем прилетел из Италии в Калифорнию на мероприятие по сбору средств, вернувшись на следующий день в Вашингтон.
Представители Белого дома ранее говорили, что в день дебатов он был простужен.
В своих выступлениях во вторник президент не упоминал о болезни. Пресс-секретарь Белого дома ранее в тот же день заявила, что во время дебатов он не принимал никаких лекарств от простуды.
Готовясь к дебатам с Трампом, глава государства провел шесть дней в Кэмп-Дэвиде, загородной президентской резиденции в 100 км от Вашингтона.
Во вторник газета The New York Times со ссылкой на неназванный источник, знакомый с расписанием Байдена, сообщила, что в дни, когда он готовился к дебатам, его рабочий день начинался в 11:00 утра и что каждый день ему отводилось время на сон.
Газета также сообщила, что он был настолько утомлен поездкой, что подготовка к дебатам была сокращена на два дня, чтобы дать ему время полноценно отдохнуть в своем доме в Делавэре.
Его пресс-секретарь Эндрю Бейтс, однако, сказал, что во время пребывания в Кэмп-Дэвиде президент начинал работать задолго до 11:00, после обычной тренировки.
„Сложная ситуация“
Возраст Байдена — одна из главным проблем на предстоящих выборах: согласно опросам, избиратели считают, что он слишком стар, чтобы эффективно работать.
Однако пока предполагается, что на партийной конференции именно его демократы выдвинут в качестве кандидата на президентский пост. Сам он пообещал не сходить с дистанции и выиграть выборы.
Другие ведущие демократы разделяют опасения по поводу способности Байдена победить, но подчеркивают, что решение о выходе из гонки может принять только он сам, что маловероятно, учитывая особенности его характера.
„Джо Байдену предстоит сделать то, что он считает нужным“, — заявила во вторник в интервью MSNBC бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Один из ключевых сторонников Байдена, конгрессмен Джим Клайберн из Южной Каролины, заявил, что поддержит вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, если Байден уйдет в отставку, но хотел бы, чтобы они и дальше работали дуэтом.
Конгрессмен Джейми Раскин, демократ из Мэриленда, сказал в выходные телеканалу MSNBC, что после дебатов возникла „сложная ситуация“.
„На всех уровнях нашей партии ведутся очень честные, серьезные и подробные разговоры, — признал он. — Независимо от того, что решит президент Байден, наша партия будет единой, и он нужен нашей партии в самом центре нашей дискуссии о ходе кампании“.
Промахи и ошибки
Между тем симпатизирующая Демпартии газета New York Times в обширной статье, посвященной состоянию здоровья президента, отмечает, что промахи Байдена участились в последние недели и месяцы и вызывают все большее беспокойство, в том числе в его собственном окружении.
Как и многие люди его возраста, 81-летний Байден уже не раз попадал в ситуации, когда он говорил невпопад, забывал имена или путал факты, хотя „по большей части“ он сохраняет четкость мысли и вовлеченность в процессы, пишет газета. Но в последнее время люди, находившиеся с ним в одной комнате, отмечают, что эти промахи, похоже, становятся все более частыми, более выраженными и все более тревожащими.
Недавние эпизоды, когда Байден выглядел потерянным, вызвали беспокойство как у советников, так и у союзников, продолжает газета.
Байден выглядел растерянным во время церемонии в честь годовщины высадки союзников во Франции 6 июня. На следующий день, во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, он неправильно объяснил цель нового транша военной помощи Украине, сказав, что он предназначается для восстановления электросетей страны.
10 июня он, казалось, застыл на праздновании годовщины отмены рабства в США. 18 июня на мероприятии, посвященном иммиграции, он встревожил соратников, когда говорил слишком тихо и сделал паузу, явно пытаясь вспомнить имя своего секретаря по национальной безопасности: впоследствии они описали свое состояние как „потрясение“. Затем Байден, однако оправился и назвал имя секретаря, пишет NYT.
После визита Байдена на саммит „семерки“ в Италии высокопоставленный европейский чиновник, присутствовавший на нем, сказал, что физическое состояние президента заметно ухудшилось с осени прошлого года и что европейцы были шокированы увиденным. По словам чиновника, президент временами выглядел „не в себе“ и его было трудно вовлечь в разговор во время прогулки.
При этом, как отмечает издание, Байден далеко не всегда так выглядит.
В дни, прошедшие после фиаско на дебатах, помощники и другие люди, встречавшиеся с ним, включая иностранных чиновников, описывали его как находящегося в хорошей форме, и приводили примеры, когда он участвовал в сложных дискуссиях, обсуждая критически важные вопросы национальной безопасности.
В Белом доме тоже заявили, что президент находится в отличной форме и что его выступление на дебатах было случайным отклонением от нормы.
Кевин К. О’Коннор, врач Белого дома, еще в феврале заявил, что, несмотря на незначительные недомогания, президент „годен к службе“. По его словам, тесты не выявили „никаких признаков, которые бы соответствовали болезни Паркинсона“.
Отвечая на вопросы New York Times, пресс-секретарь Белого дома Бейтс заявил во вторник, что доктор О’Коннор не нашел причин для повторного обследования Байдена на предмет болезни Паркинсона, и что у него нет признаков этой болезни и он никогда не принимал препараты для лечения этого заболевания.
Помощники президента в интервью NYT рассказали, что он по-прежнему сохраняет ясный ум, сосредоточен и проницателен, и что Байден на дебатах — это не тот Байден, с которым они общаются каждый день.
Байден уже не тот
Но, по многим признакам, Байден сегодня совсем не тот, каким он был, вступая в должность три с половиной года назад, пишет газета, напоминая, что Белый дом регулярно корректирует стенограммы его выступлений, в которых он часто путает места, людей или даты. В последний раз к этому пришлось прибегнуть уже после дебатов, когда Байден перепутал Францию и Италию, говоря о ветеранах войны на благотворительном вечере.
Немногим ранее, говоря о военной помощи Украине, он сказал о „выделении средств Ираку“ —что случилось уже не в первый раз и даже было отражено в скорректированной версии стенограммы на сайте Белого дома.
После дебатов в окружении Байдена усилились опасения, что ухудшение состояния президента ускорилось. „Не нужно сидеть на встрече в Овальном кабинете с Джо Байденом, чтобы понять, что за последние два года он пошел на спад. Разница налицо“, — сказал историк президентской политики Дуглас Бринкли в интервью NYT.
После провальных дебатов с Трампом Байден пытался продемонстрировать, что его выступление в тот вечер — досадная аберрация. На следующий день он произнес энергичную речь на предвыборном митинге и посетил ряд мероприятий по сбору средств, где старался успокоить изрядно нервничавших доноров.
„Он произнес сильную речь, не спотыкался, не бормотал и не выглядел растерянным, — сказала Джудит Хоуп, бывший председатель Демократической партии штата Нью-Йорк, присутствовавшая на фандрайзинге в Ист-Хэмптоне в субботу. — Он был самим собой, прежним дядюшкой Джо“.
78-летний Трамп тоже не молодеет, отмечает NYT. Он часто путает имена и детали и делает бессвязные заявления. У него более свободный график, чем у Байдена, он не занимается спортом и во время недавнего судебного процесса неоднократно возникало ощущение, что он засыпает — что, впрочем, могло быть демонстративным жестом. Его предвыборный штаб опубликовал лишь краткую информацию о состоянии его здоровья — всего три абзаца.
И все же состояние здоровья Байдена тревожит избирателей куда больше, чем здоровье Трампа, особенно после дебатов, на которых кандидат республиканец, к удивлению многих, выглядел значительно более собранным и последовательным, чем от него ожидали.
Беспокойство об электоральных перспективах Байдена в рядах Демпартии возросло настолько, что сама New York Times на следующий день после дебатов в редакционной статье прямо призвала президента сняться с предвыборной гонки.
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