Байден объяснил поражение на дебатах утомлением от перелетов. В Демпартии нарастает тревога по поводу его состояния

На этой неделе некоторые видные законодатели-демократы высказали свои опасения по поводу все более заметных возрастных изменений в когнитивных способностях Байдена и его способности продолжать гонку, но ни один из них до сегодняшнего дня не призывал его снять свою кандидатуру.

„У него есть возможность вдохновить новое поколение лидеров, из которых можно выбрать кандидата, чтобы объединить нашу страну в ходе открытого демократического процесса, — заявил Доггетт. — Мое решение обнародовать эти серьезные замечания не является легкомысленным и ни в коей мере не умаляет моего уважения ко всему, чего добился президент Байден“.

По его словам, на карту поставлено слишком многое, чтобы позволить Байдену проиграть Трампу из-за опасений по поводу его ухудшающегося здоровья.

Самому Доггетту, представляющему техасский Остин, 77 лет, впервые он был приведен к присяге в 1995 году и снова избирается в Конгресс.

„Вместо того чтобы успокоить избирателей, президент не смог эффективно защитить свои многочисленные достижения и разоблачить бесконечную ложь Трампа“, — сказал он.

В своем заявлении во вторник Ллойд Доггетт отметил, что дебаты укрепили его в мысли, что Байдену не следует продолжать избирательную кампанию.

„Я надеюсь, что он примет болезненное и трудное решение уйти в отставку“, — сказал Доггетт.

Тем временем в Демократической партии и поддерживающих ее либеральных СМИ нарастает тревога в связи с состоянием здоровья и когнитивных способностей 81-летнего президента.

Он также извинился за свое выступление и сказал, что для него крайне важно победить на выборах в ноябре, сообщает ABC News.

Байден в последний раз вернулся из поездки 15 июня, почти за две недели до дебатов, состоявшихся в прошлый четверг, 27 июня.

„Я не послушал своих сотрудников, пару раз облетел вокруг Земли, а потом чуть не заснул на сцене, — сказал Джо Байден во вторник вечером на частном мероприятии по сбору средств в Вирджинии, говоря о своих поездках.

Насыщенный график

За 23 дня, предшествовавших дебатам, Байден поддерживал высокий темп, измотавший даже его более молодых помощников: он дважды пересекал Атлантический океан для встреч с иностранными лидерами, а затем прилетел из Италии в Калифорнию на мероприятие по сбору средств, вернувшись на следующий день в Вашингтон.

Представители Белого дома ранее говорили, что в день дебатов он был простужен.

В своих выступлениях во вторник президент не упоминал о болезни. Пресс-секретарь Белого дома ранее в тот же день заявила, что во время дебатов он не принимал никаких лекарств от простуды.

Готовясь к дебатам с Трампом, глава государства провел шесть дней в Кэмп-Дэвиде, загородной президентской резиденции в 100 км от Вашингтона.

Во вторник газета The New York Times со ссылкой на неназванный источник, знакомый с расписанием Байдена, сообщила, что в дни, когда он готовился к дебатам, его рабочий день начинался в 11:00 утра и что каждый день ему отводилось время на сон.

Газета также сообщила, что он был настолько утомлен поездкой, что подготовка к дебатам была сокращена на два дня, чтобы дать ему время полноценно отдохнуть в своем доме в Делавэре.

Его пресс-секретарь Эндрю Бейтс, однако, сказал, что во время пребывания в Кэмп-Дэвиде президент начинал работать задолго до 11:00, после обычной тренировки.

„Сложная ситуация“

Возраст Байдена — одна из главным проблем на предстоящих выборах: согласно опросам, избиратели считают, что он слишком стар, чтобы эффективно работать.

Однако пока предполагается, что на партийной конференции именно его демократы выдвинут в качестве кандидата на президентский пост. Сам он пообещал не сходить с дистанции и выиграть выборы.

Другие ведущие демократы разделяют опасения по поводу способности Байдена победить, но подчеркивают, что решение о выходе из гонки может принять только он сам, что маловероятно, учитывая особенности его характера.