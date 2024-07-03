Тренер „Левадии“ раскритиковал ЭФС: проведение концерта в середине сезона на А. Ле Кок Арене совершенно недопустимо!

В минувшую субботу на А. Ле Кок Арене выступил белорусский рэпер Макс Корж, в результате чего футбольное поле испортилось. Спустя пять дней на этом же стадионе в рамках чемпионата Эстонии состоится 101-е таллиннское дерби между „Левадией“ и „Флорой“. Главный тренер „Левадии“ на предматчевой пресс-конференции отметил, что не может понять, как ЭФС мог это допустить.

Когда у главного тренера таллиннской „Левадии“ спросили о состоянии газона после концерта, то он ответил, что об этом надо спрашивать ЭФС. „Я считаю, что это ненормально, непрофессионально. Нереально устраивать на стадионе между матчами чемпионата концерт, который портит поле. Да, условия одинаковые для обеих команд, но все равно - это неприемлемо. Я не понимаю, почему ЭФС разрешила провести этот концерт именно в этот день, а не в другое время“, — сказал испанский специалист.

4 июля в 19:00 состоится самое ожидаемое противостояние в эстонском футболе, когда „Левадия“ примет своего главного соперника „Флору“ в 101-м таллиннском дерби Премиум-лиги. Билеты на игру можно купить в Piletitasku.

В этом году Таллиннское дерби является благотворительным мероприятием, направленным на сбор пожертвований в пользу благотворительного фонда „День моей мечты“, который помогает тяжело и хронически больным детям исполнять их мечты. „Левадия“ пожертвует 2,50 евро с каждого проданного льготного билета и 5 евро с каждого проданного полного билета. Кроме того, на аукцион будут выставлены оригинальные футболки нескольких мировых звезд, а все вырученные средства также пойдут на благотворительность. На аукцион выставлены футболки с автографами бразильской суперзвезды Халка, суперзвезды испанского футбольного клуба „Барселона“ Педри и лучшей футболистки мира Айтаны Бонмати.

Состояние футбольного поля после концерта:

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