Эстонский Экспресс
27.07.2024, 20:30

1266 дней в графиках и цифрах: что изменилось в Эстонии за время пребывания Каи Каллас на посту премьер-министра

 
КАК ЭТО БЫЛО: Какие изменения произошли в стране за время пребывания Каи Каллас в должности премьер-министра?
КАК ЭТО БЫЛО: Какие изменения произошли в стране за время пребывания Каи Каллас в должности премьер-министра?
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Каким было общество, когда Кая Каллас вступила в должность премьер-министра, и что она оставила после себя по окончании срока полномочий?

На момент отставки (15 июля 2024 года) Кая Каллас — будущий Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности — находилась на посту премьер-министра 1266 дней. Eesti Ekspress предлагает сравнить Эстонию в январе 2021 года — когда Каллас вступила в должность — и в июле 2024 года.

Что произошло за это время в сельском хозяйстве? Как обстоят дела с вырубкой леса? Сколько шпионов было поймано? Выросла ли зарплата жителей Эстонии? Сколько раз за это время выиграла сборная Эстонии по футболу?

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