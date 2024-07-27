1266 дней в графиках и цифрах: что изменилось в Эстонии за время пребывания Каи Каллас на посту премьер-министра

На момент отставки (15 июля 2024 года) Кая Каллас — будущий Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности — находилась на посту премьер-министра 1266 дней. Eesti Ekspress предлагает сравнить Эстонию в январе 2021 года — когда Каллас вступила в должность — и в июле 2024 года.

Что произошло за это время в сельском хозяйстве? Как обстоят дела с вырубкой леса? Сколько шпионов было поймано? Выросла ли зарплата жителей Эстонии? Сколько раз за это время выиграла сборная Эстонии по футболу?