27.07.2024, 20:30
1266 дней в графиках и цифрах: что изменилось в Эстонии за время пребывания Каи Каллас на посту премьер-министра
ФОТО: | Delfi Meedia
Каким было общество, когда Кая Каллас вступила в должность премьер-министра, и что она оставила после себя по окончании срока полномочий?
На момент отставки (15 июля 2024 года) Кая Каллас — будущий Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности — находилась на посту премьер-министра 1266 дней. Eesti Ekspress предлагает сравнить Эстонию в январе 2021 года — когда Каллас вступила в должность — и в июле 2024 года.
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