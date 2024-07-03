Не оправдали надежд. Роналду, Мбаппе и Лукаку - в топе главных разочарований Евро-2024

Топ-10 худших игроков по ожидаемым голам выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (-2,9).

2. Ромелу Лукаку (-2,3).

3. Кай Хаверц (-2,0).

4. Ламин Ямаль (-1,8).

5. Александр Митрович (-1,8).

6. Антуан Гризманн (-1,6).

7. Килиан Мбаппе (-1,5).

8. Анте Будимир (-1,4).

9. Расмус Хойлунд (-1,4).

10. Бруно Петкович (-1,3).

Звездный нападающий сборной Португалии и саудовского „Аль-Насра“ Криштиану Роналду не сдержал эмоций в матче против Словении, передает Tengri Sport. В матче между Португалией и Словенией в 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы наа 105-й минуте игры арбитр назначил пенальти в ворота словенцев.

39-летний форвард подошел к точке, поцеловал мяч, а потом пробил в правый угол, но Ян Облак угадал направление полета мяча и выудил его из угла ворот. После нереализованного момента Роналду расплакался.

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