Не оправдали надежд. Роналду, Мбаппе и Лукаку - в топе главных разочарований Евро-2024
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, форвард Бельгии Ромелу Лукаку и крайний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе попали в топ худших игроков чемпионата Европы — 2024 по ожидаемым голам по версии WhoScored.
Топ-10 худших игроков по ожидаемым голам выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду (-2,9).
2. Ромелу Лукаку (-2,3).
3. Кай Хаверц (-2,0).
4. Ламин Ямаль (-1,8).
5. Александр Митрович (-1,8).
6. Антуан Гризманн (-1,6).
7. Килиан Мбаппе (-1,5).
8. Анте Будимир (-1,4).
9. Расмус Хойлунд (-1,4).
10. Бруно Петкович (-1,3).
Звездный нападающий сборной Португалии и саудовского „Аль-Насра“ Криштиану Роналду не сдержал эмоций в матче против Словении, передает Tengri Sport. В матче между Португалией и Словенией в 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы наа 105-й минуте игры арбитр назначил пенальти в ворота словенцев.
39-летний форвард подошел к точке, поцеловал мяч, а потом пробил в правый угол, но Ян Облак угадал направление полета мяча и выудил его из угла ворот. После нереализованного момента Роналду расплакался.
Источник: Чемпионат
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