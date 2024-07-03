ПОДКАСТ | Парейко: Турция почувствовала вкус победы, они могут пройти голландцев

По мнению Сергея Парейко, самый зрелищный матч 1/8 финала был поединок Турции и Австрии, где турки победили 2:1. „По эмоциональности они превзошли Испанию и Грузию. Быстрый гол на первой минуте. Демираль взял на себя функции лидера и забил два гола. При этом австрийцы показали желание победить и боролись до конца. И у них реально была возможность сравнять счет на последних секундах, но вратарь отбил сумасшедший удар. Это был тяжелы мяч. Турки не отсиживались в обороне, они не хотели защищать этот счет. Тренер Монтелла добавил в обороне, добавил надежности“, - сказал футбольный эксперт в подкасте RusDelfi.

Экс-голкипер сборной Эстонии подчеркнул, что это дело вратаря - спасать в таких моментах. „Для этого они и нужны, - продолжает Парейко. - Нужно понимать, что игра прошла, можно насладиться результатом, но впереди матч с Нидерландами. Я считаю, Турции эта команда по зубам. Сетка благоволит туркам, да и они сами начинают чувствовать вкус побед“.

Другой яркий поединок Грузия - Испания закончился победой испанцев 4:1. „У Грузии не самая сильная оборона. Если бы Мамардашвили не сделал столько сейвов, то Грузия и из группы бы не вышла. Он, конечно, открытие турнира. Испанцев охладил пропущенный гол. Потом забили и начали спокойно играть в свою игру. Грузины выжали максимум. Этот опыт очень важен. Им есть, куда расти“.

Испания и Германия скрытый финал турнира, считает Парейко. „Мне интересно, смогут ли испанцы играть свою игру против такой подвижной сборной. Германия бежит, атакует, при необходимости отходит в оборону. Им известны сильные качества футболистов сборной Испании. Тут нет фаворита, я бы не поставил на одну из сборных. Но буду поддерживать немцев, давно они не проходили дальше. Очень большие ожидания от этого поединка“, - сказал Парейко в подкасте „Бей-Беги“.

Четвертьфиналы пройдут в пятницу и субботу. Первый матч Испания-Германия в 19:00.

Слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.