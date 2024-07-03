Правда ли, что на этом видео показаны горы мусора, оставшиеся после экофестиваля в Малаге?
В конце июня 2024 года по Telegram-каналам разошёлся ролик, якобы снятый на одном из испанских пляжей вскоре после мероприятия „зелёных“ активистов. Мы проверили, корректно ли такое описание этого видео.
На 38-секундном ролике показан пляж в черте города, заваленный огромным количеством мусора. Согласно подписи, это пляж Ла-Малагета в испанской Малаге на следующий день после фестиваля, посвящённого экологическим проблемам.В русскоязычном сегменте Сети эта новость получила наибольшее распространение в Telegram — во многом благодаря каналам „Топор 18+„ (2,1 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Россия сейчас“ (251 000), „Свежести“ (243 000), „Шейх Тамир“ (158 000) и „Мышеловка“ (149 000). Публиковали её и на других языках, в том числе на испанском.
Ла-Малагета — пляж в центре Малаги. На панораме в сервисе Google Street View можно увидеть скульптурную композицию, представляющую собой название пляжа. Именно она, только с обратной стороны, запечатлена в начале и в конце вирусного видео.
Обратный поиск по скриншотам в Google приводит, в частности, на страницу некоммерческой организации AndaLimpia в Instagram. 24 июня это НКО опубликовало не только разошедшееся по Telegram-каналам видео, но и множество других снимков с загрязнённым пляжем.
Судя по описанию на официальном сайте, AndaLimpia объединяет волонтёров, которые собирают мусор в общественных местах Малаги и её окрестностях. Как следует из постов организации в соцсетях, работу на Ла-Малагете им обеспечил праздник Сан-Хуан, который проходит в Испании в 20-х числах июня и знаменует приход самого жаркого времени в году (аналог этого праздника у восточных славян — Иван Купала). В Андалусии основные мероприятия проходят ежегодно в ночь на 24 июня, и одна из главных площадок в Малаге —– пляж Ла-Малагета, где можно посетить концерты и пиротехническое шоу. Гости праздника обычно оставляют после себя горы мусора — по данным городского совета Малаги, в 2024 году с местных пляжей убрали 23 тонны отходов, что, впрочем, на 38% меньше, чем годом ранее. Волонтёры из AndaLimpia выложили фото с обеих уборок, в которых они принимали самое активное участие, и выразили надежду, что через год подобные празднества на Ла-Малагете не повторятся. Страдает от мусора в эту ночь не только Малага — в Барселоне в этом году масштаб загрязнения был ещё выше.
Таким образом, вирусное видео распространялось с неверным описанием: ролик сняли экоактивисты, помогавшие убирать пляж после праздника, никак не связанного с защитой окружающей среды.
По данным сервиса TGStat, первым (как минимум в русскоязычном сегменте Telegram) ролик с подобной подписью выложил канал „Свежести“ 24 июня в 18:37 по московскому времени (5400 репостов). Ранее он неоднократно был уличён в распространении дезинформации.
Итог: Большей частью неправда