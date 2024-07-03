Правда ли, что на этом видео показаны горы мусора, оставшиеся после экофестиваля в Малаге?

На 38-секундном ролике показан пляж в черте города, заваленный огромным количеством мусор а. Согласно подписи, это пляж Ла-Малагета в испанской Малаге на следующий день после фестиваля, посвящённого экологическим проблемам.В русскоязычном сегменте Сети эта новость получила наибольшее распространение в Telegram — во многом благодаря каналам „ Топор 18+ „ (2,1 млн просмотров на момент написания этого разбора), „ Россия сейчас “ (251 000), „ Свежести “ (243 000), „ Шейх Тамир “ (158 000) и „ Мышеловка “ (149 000). Публиковали её и на других языках, в том числе на испанском .

Судя по описанию на официальном сайте, AndaLimpia объединяет волонтёров, которые собирают мусор в общественных местах Малаги и её окрестностях. Как следует из постов организации в соцсетях, работу на Ла-Малагете им обеспечил праздник Сан-Хуан, который проходит в Испании в 20-х числах июня и знаменует приход самого жаркого времени в году (аналог этого праздника у восточных славян — Иван Купала). В Андалусии основные мероприятия проходят ежегодно в ночь на 24 июня, и одна из главных площадок в Малаге —– пляж Ла-Малагета, где можно посетить концерты и пиротехническое шоу. Гости праздника обычно оставляют после себя горы мусора — по данным городского совета Малаги, в 2024 году с местных пляжей убрали 23 тонны отходов, что, впрочем, на 38% меньше, чем годом ранее. Волонтёры из AndaLimpia выложили фото с обеих уборок, в которых они принимали самое активное участие, и выразили надежду, что через год подобные празднества на Ла-Малагете не повторятся. Страдает от мусора в эту ночь не только Малага — в Барселоне в этом году масштаб загрязнения был ещё выше.