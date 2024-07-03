Литва выразила России протест из-за инцидента с самолетом
По данным литовского МИДа, самолет авиакомпании „Победа“, летевший из Москвы в Калининград, на минуту незаконно вошел в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем. Вильнюс требует от Москвы объяснений, передает DW.
Министерство иностранных дел Литвы вручило представителям посольства РФ в Вильнюсе ноту протеста в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства балтийской республики российским гражданским самолетом. Об этом сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства во вторник, 2 июля.
„Инцидент произошел вечером 30 июня, когда самолет российской авиакомпании „Победа“, следовавший из московского аэропорта Внуково в аэропорт Храброво Калининградской области России, незаконно вторгся в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем и пробыл там около одной минуты“, - говорится в сообщении МИД Литвы.
В связи с этим инцидентом представители российского посольства были вызваны в литовский МИД. Внешнеполитическое ведомство „потребовало от ответственных российских учреждений как можно быстрее предоставить объяснения и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем“.
Российские власти и представители авиакомпании инцидент не комментировали.
Не первый инцидент с самолетом РФ
В прошлом месяце МИД Швеции вызвал посла РФ в Стокгольме Виктора Татаринцева из-за предполагаемого нарушения государственной границы российским военным самолетом. Шведские вооруженные силы заявили, что 14 июня российский бомбардировщик Су-24 ненадолго нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд в Балтийском море.
За несколько дней до этого о подобном инциденте с российским военным самолетом сообщило министерство обороны Финляндии. По его данным, возможный заход российского самолета в воздушное пространство страны мог произойти утром 10 июня в небе над Финским заливом, в районе города Ловийса.
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