Литва выразила России протест из-за инцидента с самолетом

Министерство иностранных дел Литвы вручило представителям посольства РФ в Вильнюсе ноту протеста в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства балтийской республики российским гражданским самолетом. Об этом сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства во вторник, 2 июля.

„Инцидент произошел вечером 30 июня, когда самолет российской авиакомпании „Победа“, следовавший из московского аэропорта Внуково в аэропорт Храброво Калининградской области России, незаконно вторгся в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем и пробыл там около одной минуты“, - говорится в сообщении МИД Литвы.

В связи с этим инцидентом представители российского посольства были вызваны в литовский МИД. Внешнеполитическое ведомство „потребовало от ответственных российских учреждений как можно быстрее предоставить объяснения и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем“.

Российские власти и представители авиакомпании инцидент не комментировали.

Не первый инцидент с самолетом РФ

В прошлом месяце МИД Швеции вызвал посла РФ в Стокгольме Виктора Татаринцева из-за предполагаемого нарушения государственной границы российским военным самолетом. Шведские вооруженные силы заявили, что 14 июня российский бомбардировщик Су-24 ненадолго нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд в Балтийском море.

За несколько дней до этого о подобном инциденте с российским военным самолетом сообщило министерство обороны Финляндии. По его данным, возможный заход российского самолета в воздушное пространство страны мог произойти утром 10 июня в небе над Финским заливом, в районе города Ловийса.

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