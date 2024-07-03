За рубежом
03.07.2024, 15:36

ЭКСКЛЮЗИВ | „Американскими ракетами по российским аэродромам бить нельзя“. Разрешит ли Байден украинцам уничтожать носители смертоносных авиабомб?

 
Самолет Су-34 ВВС России
Самолет Су-34 ВВС России
ФОТО: Военно-воздушные силы Российской Федерации

Самая опасная база военно-воздушных сил России с самой смертоносной авиацией находится в зоне досягаемости украинских ракет. Что кардинально изменится при нанесении удара по ней?

Российские самолеты, которые ежедневно терроризируют Украину, базируются на аэродромах, расположенных менее чем в 200 км от российско-украинской границы, однако украинские вооруженные силы не могут уничтожить их там из-за запрета США, пишет Forbes. Издание приводит в пример базу российских военно-воздушных сил Балтимор в Воронежской области, находящуюся в зоне досягаемости ракет ATACMS. Ежедневно с этого аэродрома взлетают штурмовики Су-34, чтобы бомбить планирующими бомбами позиции украинской армии и приграничные населенные пункты Украины.

Спутниковые снимки показывают, что десятки Су-34 припаркованы на недавно отремонтированных взлетно-посадочных полосах, словно в мирное время. „Украина потенциально могла бы вывести из строя весь действующий парк самолетов, если бы ей было разрешено совершать такие атаки“, — отмечает украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

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