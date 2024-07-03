ЭКСКЛЮЗИВ | „Американскими ракетами по российским аэродромам бить нельзя“. Разрешит ли Байден украинцам уничтожать носители смертоносных авиабомб?

Российские самолеты, которые ежедневно терроризируют Украину, базируются на аэродромах, расположенных менее чем в 200 км от российско-украинской границы, однако украинские вооруженные силы не могут уничтожить их там из-за запрета США, пишет Forbes. Издание приводит в пример базу российских военно-воздушных сил Балтимор в Воронежской области, находящуюся в зоне досягаемости ракет ATACMS. Ежедневно с этого аэродрома взлетают штурмовики Су-34, чтобы бомбить планирующими бомбами позиции украинской армии и приграничные населенные пункты Украины.