Российские войска обстреляли Днепр дронами и ракетами, пятеро погибли

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным союзникам с призывом поставить Киеву дополнительные системы ПВО для отражения атак российской армии.

„Этот российский террор могут остановить только две вещи − современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия. Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решимость лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой безопасность от террора“, — сказал Зеленский.

В Днепре 4 июля объявили днем траура по погибшим при атаке российский войск, сообщил глава города Борис Филатов.

Как сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак, двое из пострадавших в тяжелом состоянии. В основном у людей осколочные ранения и резаные раны, ушибы и переломы.

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