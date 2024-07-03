Politico: Трамп в рамках плана по Украине обсуждает с Путиным, какую часть оккупированных территорий может сохранить Россия

Подробностей о том, в каком формате проводятся эти переговоры и на какой стадии они находятся, а также о каких территориях идет речь, Politico не приводит. При этом, по словам источников издания, Трамп рассматривает возможность заключения соглашения с Путиным, по которому страны, особенно Украина и Грузия, могли бы вступить в НАТО.

Разрешение конфликта в Украине издание называет частью более масштабного плана Трампа, касающегося НАТО. Собеседники издания утверждают, что США при Трампе вряд ли полностью выйдут из НАТО, однако планы возможного будущего президента предполагают переход к „двухуровневой системе“ альянса.

Она означает, что страны, не достигшие цели расходов в 2% ВВП, „не будут пользоваться щедрыми тратами на оборону и гарантией безопасности США“, описывают источники Politico. Издание отмечает, что это можно рассматривать как нарушение статьи 5 Североатлантического договора, которая гарантирует коллективную защиту в случае нападения на одного из участников альянса.

При этом, по словам собеседников издания, США планируют сохранить над Европой „ядерный зонтик“, оставив свои военно-воздушные силы и базы в Германии, Англии и Турции. Однако основная часть пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии „в конечном итоге перейдет в руки европейцев“.

В целом новый подход Трампа в сфере НАТО „будет равнозначен революции“, которую Европа „совершенно неспособна осуществить в обозримом будущем“, пишет Politico.

„Мы хотим, чтобы НАТО был активным, но мы хотим, чтобы европейцы лидировали. Это была оригинальная идея. Это была идея Дуайта Эйзенхауэра“, — сказал изданию Элбридж Колби, руководивший разработкой стратегии национальной обороны при Трампе и претендующий на высокий пост в случае его нового избрания.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя планы Трампа во время своего визита в Вашингтон, заявил, что Украина не готова пойти на компромисс с Россией и отдать какую-либо территорию ради прекращения войны.