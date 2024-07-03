Полузащитник сборной Эстонии по футболу перешел в лучший клуб Финляндии

Палуметс в настоящее время принадлежит клубу бельгийской высшей лиги (Бельгийская Про-лига) „Зюлте-Варегему“. По информации Mtv.fi, вчера Палуметс подписал контракт, согласно которому он перейдет в ХИК на правах аренды. Как сообщается, новость будет обнародована сегодня.

В этом году Палуметс также дебютировал в составе основной сборной Эстонии, выйдя на поле в матче против Швеции в январе. В том матче полузащитник забил гол. На данный момент на его счету пять матчей в составе „синих футболок“.

Палуметс, перешедший из городской команды „Пайде“ в „Зульте-Варегам“ в 2022 году, не получал много игрового времени в Бельгии, и его переход в другую команду обсуждался еще зимой. Всего за основную команду бельгийцев он провел 11 матчей. Кроме того, он получил игровое время в дублирующем составе.

ХИК становился чемпионом Финляндии рекордные 33 раза. При этом были выиграны последние четыре национальных чемпионата. В последних трёх сезонах они также выступали на групповом этапе еврокубков. Дважды в Лиге конференций и один раз в Лиге Европы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.