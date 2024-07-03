СХЕМА | На время Õllesummer рядом с Певческим полем организуют временные парковки(7)
Управа района Ласнамяэ призывает всех посетителей Õllesummer воспользоваться общественным транспортом или другими видами передвижения, чтобы снизить транспортную нагрузку и воздействие на окружающую среду. Те, кто все же решит приехать на мероприятие автомобиле, с 3 по 6 июля смогут оставить машину на одной из двух временных парковок.
Временные парковки будут организованы рядом с Певческим полем на Нарвском шоссе. Отвечающая за организацию парковок компания Snabb OÜ обозначит парковочные места и обеспечит пешеходам удобный доступ на территорию фестиваля. Стоимость дневного парковочного билета составит 5 евро. Воспользоваться парковкой можно будет при помощи мобильного приложения Snabb, указав номер зоны X135.
Районная управа напоминает, что парковка автомобилей на тротуарах и зеленых зонах запрещена. Во время фестиваля муниципальная полиция будет усиленно следить за соблюдением правил парковки, за нарушение правил парковки будет налагаться штраф.
Управа района Ласнамяэ благодарит всех за понимание и желает всем приятного и безопасного фестиваля.
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