СХЕМА | На время Õllesummer рядом с Певческим полем организуют временные парковки

Временные парковки будут организованы рядом с Певческим полем на Нарвском шоссе. Отвечающая за организацию парковок компания Snabb OÜ обозначит парковочные места и обеспечит пешеходам удобный доступ на территорию фестиваля. Стоимость дневного парковочного билета составит 5 евро. Воспользоваться парковкой можно будет при помощи мобильного приложения Snabb, указав номер зоны X135.

Районная управа напоминает, что парковка автомобилей на тротуарах и зеленых зонах запрещена. Во время фестиваля муниципальная полиция будет усиленно следить за соблюдением правил парковки, за нарушение правил парковки будет налагаться штраф.

Управа района Ласнамяэ благодарит всех за понимание и желает всем приятного и безопасного фестиваля.

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