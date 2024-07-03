101-е Таллиннское дерби | Сможет ли „Флора“ прервать 8-матчевую серию „Левадии“ без поражений?

Поединок двух самых успешных футбольных клубов Эстонии всегда собирает на стадионе больше всего зрителей. 28 июня прошлого года „Левадия“ и „Флора“ побили рекорд посещаемости Премиум-лиги, собрав на стадионе 3 510 зрителей.

Со спортивной точки зрения большой интерес зрителей оправдан тем, что игра „Левадия“ - „Флора“ обещает подарить болельщикам напряженную борьбу. В юбилейной игре таллиннского дерби в мае „Флора“ на глазах 3014 зрителей выиграла со счетом 1:0, одержав над „Левадией“ 30-ю победу в чемпионате. Несмотря на это, преимущество „Левадии“ над своим главным соперником составляет 10 побед, ведь в дерби чемпионата она побеждала 40 раз. О равной игре говорит и тот факт, что почти треть матчей (30 из 100) завершилась вничью. Разница мячей в таллиннском дерби также в пользу „Левадии“ (138:131).

За последние два с половиной сезона команды встречались 12 раз, и самая крупная победа обеих команд была с разницей в два мяча. Лишь четверть этих встреч закончилась тем, что одна команда забила другой больше двух мячей. Остальные девять встреч завершились с разницей максимум в один гол. Из 12 встреч пять выиграла „Флора“, четыре - „Левадия“ (одну из них по пенальти в финале Суперкубка-2022), и три завершились вничью.

Хотя состав команд со временем меняется, противостояние всегда остается принципиальным. На первый матч чемпионата в этом сезоне „Флора“ вышла с составом, в котором было восемь игроков 2000 года рождения и младше (в прошлом сезоне в игре с „Левадией“ их было три, четыре, четыре и пять). Несмотря на то, что „Левадия“ ни разу не проигрывала до встречи с „Флорой“ в первом дерби сезона, а разница между командами тогда составляла 12 очков, „Флора“ смогла победить сильного соперника.