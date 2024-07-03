101-е Таллиннское дерби | Сможет ли „Флора“ прервать 8-матчевую серию „Левадии“ без поражений?
4 июля в 19:00 состоится самое ожидаемое противостояние в эстонском футболе, в котором „Левадия“ примет своего главного соперника „Флору“ в 101-м таллиннском дерби Премиум-лиги.
Поединок двух самых успешных футбольных клубов Эстонии всегда собирает на стадионе больше всего зрителей. 28 июня прошлого года „Левадия“ и „Флора“ побили рекорд посещаемости Премиум-лиги, собрав на стадионе 3 510 зрителей.
Со спортивной точки зрения большой интерес зрителей оправдан тем, что игра „Левадия“ - „Флора“ обещает подарить болельщикам напряженную борьбу. В юбилейной игре таллиннского дерби в мае „Флора“ на глазах 3014 зрителей выиграла со счетом 1:0, одержав над „Левадией“ 30-ю победу в чемпионате. Несмотря на это, преимущество „Левадии“ над своим главным соперником составляет 10 побед, ведь в дерби чемпионата она побеждала 40 раз. О равной игре говорит и тот факт, что почти треть матчей (30 из 100) завершилась вничью. Разница мячей в таллиннском дерби также в пользу „Левадии“ (138:131).
За последние два с половиной сезона команды встречались 12 раз, и самая крупная победа обеих команд была с разницей в два мяча. Лишь четверть этих встреч закончилась тем, что одна команда забила другой больше двух мячей. Остальные девять встреч завершились с разницей максимум в один гол. Из 12 встреч пять выиграла „Флора“, четыре - „Левадия“ (одну из них по пенальти в финале Суперкубка-2022), и три завершились вничью.
Хотя состав команд со временем меняется, противостояние всегда остается принципиальным. На первый матч чемпионата в этом сезоне „Флора“ вышла с составом, в котором было восемь игроков 2000 года рождения и младше (в прошлом сезоне в игре с „Левадией“ их было три, четыре, четыре и пять). Несмотря на то, что „Левадия“ ни разу не проигрывала до встречи с „Флорой“ в первом дерби сезона, а разница между командами тогда составляла 12 очков, „Флора“ смогла победить сильного соперника.
На протяжении многих лет среди эстонских футболистов были и иностранные игроки и тренеры, которые, находясь в Эстонии, понимали, что „Левадия“ - „Флора“ – самое большое соперничество в местном футболе. Нынешний испанский главный тренер „Левадии“ Курро Торрес руководил командой в шести таллиннских дерби в разных турнирах и проиграл только одно из них. „Левадия“ выиграла половину матчей у „Флоры“ под руководством Торреса, дважды в эпоху испанца она сыграла вничью.
Игроком с наибольшим опытом таллиннского дерби является нападающий „Флоры“ Рауно Аллику, который 48 раз играл против „Левадии“. За ним следуют Виталий Лейтан, завершивший игровую карьеру (43 иры) и Герт Камс (42). После Аллику следующим действующим игроком с наибольшим количеством выступлений в таллиннских дерби является Константин Васильев, сыгравший в 28 матчах (18 за „Флору“, 10 за „Левадию“). Марк Оливер Рооснупп и Брент Леписту (12 за „Флору“, 12 за „Левадию“) сыграли в 24 таллиннских дерби, а Расмус Пеэтсон - в 23 матчах за „Левадию“.
Лучшим бомбардиром в истории таллиннского дерби является Константин Нахк (11 голов), за ним следуют Рауно Саппинен, Константин Васильев и Индрек Зелински с девятью голами. После Васильева и Саппинена третьим бомбардиром является Рауно Аллику с семью голами.
Перед встречей в четверг „Левадия“ и „Флора“ занимают два первых места в турнирной таблице, и их снова разделяют 12 очков. У „Левадии“ 48 очков, а у „Флоры“ - 36. В четверг у „Левадии“, которая в этом сезоне проиграла всего один раз, есть шанс продлить свою 8-матчевую серию без поражений. В то время как „Флора“, имеющая семиматчевую беспроигрышную серию, захочет снова обыграть своего принципиального соперника. В этом сезоне „Левадия“ забила 47 и пропустила восемь мячей. „Флора“ забила 34 и пропустила 21 мяч.
В этом году Таллиннское дерби является благотворительным мероприятием, направленным на сбор пожертвований в пользу благотворительного фонда „День моей мечты“, который помогает тяжело и хронически больным детям исполнить их мечты. „Левадия“ пожертвует 2,50 евро с каждого проданного льготного билета и 5 евро с каждого проданного полного билета. Кроме того, на аукцион будут выставлены оригинальные футболки нескольких мировых звезд, а все вырученные средства также пойдут на благотворительность. На аукцион выставлены футболки с автографами бразильской суперзвезды Халка, суперзвезды испанского футбольного клуба „Барселона“ Педри и лучшей футболистки мира Айтаны Бонмати.
Билеты на 101-е дерби можно купить в Piletitasku. Игру, которая начнется в 19:00, в прямом эфире покажет ETV2.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.