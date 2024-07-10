СУДЬБОНОСНАЯ ДОЗА: Маркус умер в Таллинне на Башенной площади. В кулаке он крепко сжимал зажигалку.
СУДЬБОНОСНАЯ ДОЗА: Маркус умер в Таллинне на Башенной площади. В кулаке он крепко сжимал зажигалку.
ФОТО: Mart Nigola | Коллаж: Wikimedia commons, досье.
Эстонский Экспресс
10.07.2024, 07:15

ВЛАСТЬ НАРКОТИКОВ | Анатомия передозировки: как наркозависимость погубила трех друзей-школьников

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Трое молодых людей из одной компании умерли от передозировки наркотиков, четвертый попал в больницу. Eesti Ekspress рассказывает о деятельности преступной сети, ответственной за смерть 18-летнего юноши.

Стены дома Рагне* увешаны многочисленными фотографиями ее безвременно ушедшего в мир иной сына Маркуса, который умер от передозировки в возрасте 18 лет. В прошлом году Рагне переехала на юг Эстонии. С ее прежним местом жительства под Таллинном было связано слишком много тягостных воспоминаний. Личные вещи умершего сына она забрала с собой. Они до сих пор лежат в ящике черного комода в комнате его младшего брата.

Мать Маркуса достает из вещей сына книгу воспоминаний, написанных его друзьями. В них Маркуса называют общительным парнем, рядом с которым всегда было весело. Благодаря этому он легко заводил друзей, поэтому книга воспоминаний получилась довольно объемистой.

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