Правда ли, что экоактивисты облили краской самолёт Тейлор Свифт?

Видео, которое обычно сопровождает посты о самолёте Свифт в Telegram-каналах, опубликовало само движение — утром 20 июня 2024 года оно появилось в аккаунте Just Stop Oil в соцсети X. Подпись к ролику гласила: „Just Stop Oil обливает краской частные самолёты спустя несколько часов после приземления бизнес-джета Тэйлор Свифт. Дженнифер и Коул перерезали забор на частном аэродроме в Станстеде, где припаркован самолёт Свифт, тем самым потребовав срочного заключения договора о прекращении использования ископаемого топлива к 2030 году“.

Just Stop Oil — радикальное экологическое движение, появившееся в Великобритании в 2022 году. Его участники проводят акции, цель которых — привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата и оказать давление на британское правительство, чтобы оно взяло на себя обязательства по скорейшему отказу от ископаемого топлива. Участники движения пытаются срывать футбольные матчи и соревнования по автоспорту, обливают супом картины и приклеивают себя к рамам в галереях, блокируют дороги и заправочные станции , распыляют краску на правительственные здания и памятники архитектуры .

20 и 21 июня в Telegram распространилось сообщение, что активисты радикального экологического движения Just Stop Oil незаконно проникли на территорию лондонского аэропорта „Станстед“ и облили оранжевой краской два частных самолёта. Утверждалось, что один из них принадлежал американской певице Тейлор Свифт , прилетевшей в Великобританию в рамках своего гастрольного тура.

В июне 2024 года американская певица дала серию концертов в Великобритании и Ирландии в рамках своего тура Eras. Британское издание The Independent сообщало , что её самолёт приземлился в Станстеде 19 июня в 22:54 по местному времени. Таблоид The Mirror даже опубликовал несколько фото, сделанных вскоре после приземления джета. Однако, судя по снимкам и сообщениям СМИ, самой поп-дивы на борту не было — в Станстед прилетел её отец Скотт Свифт, который нередко сопровождает дочь в поездках и на концертах. Это подтверждается данными трекинговых сайтов — бизнес-джет прибыл из США , в то время как Свифт уже находилась в Великобритании: 18 июня она выступала в Кардиффе, с 21 по 23 июня 2024 состоялось три шоу в Лондоне.

Упоминание певицы в этом пресс-релизе неслучайно. Активисты из разных стран уже несколько лет упрекают Свифт, что она (как и другие знаменитости) игнорирует климатические изменения, продолжая летать на бизнес-джетах даже тогда, когда можно выбрать рейсовый пассажирский самолёт или наземный транспорт. В феврале 2024 года адвокаты поп-дивы даже пригрозили подать иск против американского студента, который по открытым источникам отслеживает перелёты нескольких артистов и миллиардеров, а затем подсчитывает , какой углеродный след они оставили. Представители артистки объясняли её недовольство тем, что распространение информации о её перемещениях может угрожать её безопасности.

На сайте движения опубликован более подробный пресс-релиз. Из него следует, что акцию провели две жительницы Великобритании, которые проникли на стоянку бизнес-джетов в аэропорту Станстед и с помощью заполненных краской огнетушителей покрасили два частных самолёта. Нередко активисты используют для таких целей подкрашенный крахмал, который, по их словам, легко смывается дождём, однако в этом пресс-релизе соответствующего уточнения нет. В тексте подчёркивается, что акцию провели „через несколько часов после приземления Тейлор Свифт“, но владельцы пострадавших самолётов не названы. Позднее активисток задержали .

Установить, на кого зарегистрирован самолёт, можно по уникальному регистрационному номеру, который обычно нанесён на хвост. Первая буква номера указывает на страну регистрации (например, для США это литера N), за ней следует комбинация цифр и букв. На ролике, опубликованном Just Stop Oil, виден номер одного из облитых краской самолётов — N1875A. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), этот бизнес-джет Gulfstream G650ER зарегистрирован на неназванное доверенное лицо US Bank в Уилмингтоне, штат Делавэр. Никаких документов или публикаций, связывающих этот самолёт с поп-дивой, обнаружить не удалось.

Судя по многочисленным фото в СМИ, чаще всего Свифт путешествует на своём частном самолёте Falcon 7X с бортовым номером N621MM. По данным FAA, этот джет принадлежит компании Island Jet Inc., чьи интересы представляет то же агентство, что работает с Taylor Swift Productions. А в финансовом отчёте отца певицы есть записи, свидетельствующие о связи семьи Свифт с этой компанией. Кроме того, FAA регулярно публикует список частных самолётов и операторов, которые имеют право управлять конкретным воздушным судном. В последней версии этого документа за апрель 2024 года написано, что разрешение на управление самолётом N621MM есть только у компании Firefly Entertainment, Inc., которая предоставляет услуги по организации мероприятий, менеджменту и персональному обслуживанию певицы и её семьи.

Других частных самолётов у Свифт, судя по открытым данным, нет. Это подтверждаюти адвокаты певицы, уточняя, что речь идёт именно о Falcon 7X с номером N621MM. Ранее у звезды был ещё один бизнес-джет, Falcon 900 с номером N898TS, но в феврале 2024 года Свифт его продала.

На видео Just Stop Oil номер второго самолёта не попал в кадр, но несколько деталей дают основания утверждать, что он не принадлежит певице. Судя по необычной овальной форме иллюминаторов, это бизнес-джет производства Gulfstream. У Falcon 7X окна другой формы и, что важнее, есть третий двигатель, расположенный на крыше перед хвостом самолёта. Наконец, у самолёта Свифт регистрационный номер нанесённа боковых двигателях с обеих сторон, а у бизнес-джета из видео опознавательных знаков в этой части фюзеляжа нет.

Что касается утверждений о том, что самолёта поп-дивы вовсе не было в Станстеде во время акции Just Stop Oil, то они опровергаются данными трекинговых сайтов — борт прибыл в лондонский аэропорт 19 июня, девять дней спустя улетел в Дублин (28–30 июня там как раз прошли концерты Свифт), а ещё через день отправился в США. Представитель аэропорта в комментариях СМИ сообщил, что бизнес-джета не было именно на открытой парковке, куда пробрались активисты.

Таким образом, активисты действительно облили краской два частных самолёта в лондонском аэропорту Станстед, однако ни один из них не принадлежал Тейлор Свифт или аффилированным с ней людям и организациям. Подтверждений, что Just Stop Oil планировали атаковать именно бизнес-джет певицы, но ошиблись, найти не удалось.

Итог: Неправда