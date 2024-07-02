Cо вторника пластмассовые бутылки можно продавать только с прикрепленными крышками

Впредь производители могут выпускать на рынок упаковку для напитков только в том случае, если пластмассовые крышки не могут быть отделены от упаковки в течение всего срока ее службы. Это положение не распространяется на упаковку для напитков с металлическими крышками и крышками с пластиковыми уплотнителями.

Также отныне напитки можно будет выпускать на рынок в одноразовой пластиковой или композитной упаковке объемом до трех литров, при условии, что упаковка напитка содержит не менее 30% переработанного пластика.

Как сообщалось, новая система с прикрепленными крышками довольно проста. Вместо привычных нам крышек, которые полностью откручиваются, появились дополнительные полоски пластика, соединяющие крышку с бутылкой. Впервые о новых правилах было объявлено в 2018 году. Компания Coca-Cola одной из первых приняла это изменение, распространив его по всей Европе за последний год.

Новые пластиковые крышки — лишь одна из целого ряда мер, принимаемых ЕС.

Упаковка для свежих фруктов и овощей, туалетные принадлежности в отелях и столовые для фастфуда в ресторанах вскоре будут запрещены в соответствии с законодательством, принятым в марте.

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