Суд в РФ заочно арестовал четырех украинских официальных лиц

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, бывшего главу МИД Павла Климкина, бывшего министра финансов Александра Шлапака, а также экс-командующего оперативного командования „Запад“, генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Для каждого из них избрана мера пресечения в качестве заключения под стражу на 2 месяца. Гройсмана, Климкина, Шлапака и Довганя обвиняют по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ). В сообщении говорится, что все они объявлены в международный розыск.

Следствие считает, что, будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины, Владимир Гройсман и Павел Климкин „поддержали решение о проведении на Донбассе так называемой АТО и приняли участие в руководстве операцией“. Довганя же обвиняют в „подготовке и боевом слаживании“ ВСУ перед направлением их в зоны АТО. В чем именно обвиняют Шлапака - не уточняется.

В розыск в России объявлена премьер-министр Эстонии

Как выяснила „Медиазона“ в феврале 2024 года, в базе розыска МВД России находятся несколько десятков западных чиновников и политических деятелей. В их числе - премьер-министр Эстонии Кая Каллас, судьи Международного уголовного суда (МУС), американский сенатор Линдси Грэм, министр юстиции Латвии Либиня-Эгнере Инесе и многие другие.

В начале мая сотрудники агентства РИА „Новости“ случайно нашли на сайте МВД РФ объявление о розыске Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Однако уже через несколько дней министерство удалило из розыскной базы карточки двух президентов Украины.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.