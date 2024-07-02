История карательного отряда армии США и кровавой мести: о чем новый вестерн „Горизонт“?
Кевин Костнер снял за свою карьеру довольно много фильмов и, судя по всему, в какой-то момент убедился, что хорошо он умеет снимать только вестерны. „Водный мир“ как-то публике не зашел, а „Почтальон“ - по большому счету, тот же вестерн, только в профиль. И, пройдя все стадии Кюблер-Росс, Кевин Костнер пришел к принятию этого факта.
И решил, раз уж он умеет снимать вестерны, он снимет такой вестерн, который будет всем вестернам вестерн. Не очень понятно, откуда у простого американского парня такая страсть к гигантизму, но факт остается фактом. Кевин Костнер снимает серию из четырех фильмов „Горизонт“, каждый из которых длится более-менее три часа (всего, как позволяет мне понять моё великолепное математическое образование, это двенадцать). Два фильма уже сняты, один вышел на экраны только что, второй последует во второй половине августа. Ещё два в производстве. И если ничто ему не помешает – возраст у него уже не самый юный, хотя еще и не критический – то уверен, однажды у любителей будет возможность посетить специальный сеанс, где все четыре фильма им покажут подряд. Возможно, в прошлой жизни Кевин Костнер подрабатывал в инквизиции.
Собственно, „Горизонт“ - это название строящегося для переселенцев на Дикий Запад нового города, в котором и около которого, судя по всему, и будут разворачиваться события всех четырех частей. В первой части мы имеем, по большому счету, завязки нескольких историй, которые в дальнейшем, видимо, будут переплетаться и скручиваться в одну. Если получится, то элегантно, если как всегда – то уж как пойдет. В одной истории мы прослеживаем судьбу вдовы колониста и ее дочери-подростка после того, как они вынуждены покинуть свой поселок, сожженный воинственными индейцами. Муж и сын женщины как раз в этом налете и гибнут, женщине с дочерью удается спастись. Примечательно, что, несмотря на всяческую повестку, новую этику и прочие приметы времени, индейцы у Костнера действительно показаны, по большей части, нетерпимыми к белым, один из главных двигателей их существования – стремление уничтожить чужаков, согнать их со своей земли, хотя некоторые фракции индейских племен и понимают невозможность этого и саранчеподобность наступления западной цивилизации. Они не звери, нет, Костнер наделяет каждого индейца своим характером, что важно, они не разговаривают между собой по-английски, и их поступки имеют четко прописанную мотивацию. Но против исторических фактов Костнер не грешит. Да, они убивают переселенцев и убивают жестоко. Те, в свою очередь, отвечают ещё более жестоко.
Собственно, еще одна из историй – это история карательного отряда армии США, который как будто должен наказать одно конкретное племя за уничтожение поселка из первой истории, но, поскольку результат труда этого отряда оценивается в представленных на специальный сборочный пункт скальпах, то кто там будет разбирать, того это племени скальпы или нет.
Ещё в одной из историй мы видим самого Костнера, вовлеченного в пока запутанную историю кровной мести, и спасенную им от рук неприятных небритых бандитов, похожих на братьев Курта Кобейна, красивую проститутку, с которой у него, очевидно, дальше будут развиваться сложные отношения любви-ненависти-предательства.
И еще есть караван новых переселенцев, движущийся на запад, в котором все люди как люди, и только одна молодая парочка выделяется неправильным пониманием дисциплины, коллективного труда на общее благо и походного образа жизни.
И все это на фоне начала Гражданской войны, которая в дальнейших частях, очевидно, поразбросает героев на изрядные расстояния.
Не сказать, что это шедевр вестернского искусства. Но как минимум, следить за историями пока не скучно, и сильно Костнер умудряется (во всяком случае, в первой части) не морализаторствовать. Посмотрим, что будет дальше. Единственное - не очень понятно, зачем же так длинно-то, правда.
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