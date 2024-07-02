История карательного отряда армии США и кровавой мести: о чем новый вестерн „Горизонт“?

Кевин Костнер снял за свою карьеру довольно много фильмов и, судя по всему, в какой-то момент убедился, что хорошо он умеет снимать только вестерны. „Водный мир“ как-то публике не зашел, а „Почтальон“ - по большому счету, тот же вестерн, только в профиль. И, пройдя все стадии Кюблер-Росс, Кевин Костнер пришел к принятию этого факта.

И решил, раз уж он умеет снимать вестерны, он снимет такой вестерн, который будет всем вестернам вестерн. Не очень понятно, откуда у простого американского парня такая страсть к гигантизму, но факт остается фактом. Кевин Костнер снимает серию из четырех фильмов „Горизонт“, каждый из которых длится более-менее три часа (всего, как позволяет мне понять моё великолепное математическое образование, это двенадцать). Два фильма уже сняты, один вышел на экраны только что, второй последует во второй половине августа. Ещё два в производстве. И если ничто ему не помешает – возраст у него уже не самый юный, хотя еще и не критический – то уверен, однажды у любителей будет возможность посетить специальный сеанс, где все четыре фильма им покажут подряд. Возможно, в прошлой жизни Кевин Костнер подрабатывал в инквизиции.