Орбан предложил Зеленскому подумать о прекращении огня и начале переговоров с Россией

Во время пресс-конференции по итогам переговоров Орбан рассказал, что предложил Зеленскому прекращение огня на той линии соприкосновения с российскими войсками, которая есть на данный момент. Глава правительства Венгрии объяснил свое предложение тем, что война в Украине влияет на безопасность Европы.

Орбан отметил, что ценит инициативы Зеленского, направленные на достижение мира. Но считает, что их реализация потребует много времени. „Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров“, — заявил Орбан.

Глава правительства Венгрии подчеркнул, что не настаивал на своем предложении и воспринял украинские аргументы. „Я очень благодарен президенту за его откровенное мнение по этому вопросу“, — заявил он, пообещав передать ответ Зеленского другим лидерам Евросоюза.

Что именно сказал президент Украины в ответ на предложение Орбана, пока неизвестно. „Европейская правда“ отмечает, что Зеленский в своем выступлении не стал говорить об этом, упомянув лишь, что Венгрия поддержала мирные инициативы Украины на саммите в Швейцарии.

Помимо мирного урегулирования войны, Зеленский и Орбан, пишет „Европейская правда“, обсудили двусторонние отношения. Они договорились об открытии первой украинской школы в Венгрии, а также о работе над соглашением, которое будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

Нынешний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину стал первым с начала полномасштабного российского вторжения. При этом Орбан был одним из немногих лидеров иностранных государств, которые после начала войны встречались с президентом РФ Владимиром Путиным.

С начала российского вторжения Орбан больше других лидеров государств Евросоюза и стран НАТО критиковал военную помощь Киеву, не сразу поддержал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также препятствовал выделению европейской финансовой помощи Украине.

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