В Нарва-Йыэсуу появился новый оператор семейных домов. Он хочет улучшить качество услуги
Оператором семейных домов Нарва-Йыэсуу станет новое целевое учреждение уже с 1 августа, так как договор аренды с нынешним оператором, SOS Lasteküla Ühing, истекает 31 июля. Эта организация хотела расторгнуть договор еще в прошлом году. В новое учреждение придут работать те, кто выразил желание продолжить деятельность в привычных условиях.
Для оказания услуги замещающего проживания детей в семейных домиках по адресам Вильде 63, Метса 34 и Нурме 49 города Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве создали целевое учреждение Narva-Jõesuu Peremajad, сообщает социальный отдел горуправы Нарва-Йыэсуу.
Основная цель, которую преследовали власти двух самоуправлений, - сохранить сложившиеся условия проживания в домиках.
Прежний оператор - SOS Lasteküla Ühing - хотел выкупить у города землю, на которых находятся семейные домики, но цена, которую он предложил, не устроила горуправу.
Новое ЦУ было зарегистрировано в коммерческом регистре 29 мая 2024. Членами совета ЦУ стали члены городского собрания Нарва-Йыэсуу Юлия Ложкина и Евгений Хохлов, руководитель социального отдела городской управы Нарва-Йыэсуу Вероника Степанова, от Кохтла-Ярве - вице-мэр по социальным вопросам Эвелин Данилов и член городского собрания Елена Мутонен. Председателем совета была выбрана Юлия Ложкина. Руководителем - Андрей Сайчук, который приступил т к работе 1 июля 2024.
Как рассказали в горуправе Нарва-Йыэсуу, Сайчук родом из города Выру. По специальности он врач-эпидемиолог, окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт. На протяжении 30 лет руководил лечебным учреждением Räpina Haigla, возглавлял работу Вируского отдела Больничной кассы, занимался финансированием больничной сети трех уездов (Ida-Viru, Lääne-Viru и Järvamaa), в городах Таллинн и Тарту. Также он был инициатором создания Ида-Вируской центральной больницы.
„Первоочередными задачами я вижу сохранение профессионального персонала организации, получение от министерства Социальных Дел разрешения на деятельность нового учреждения, решение ИТ-задач, формирование и утверждение советом бюджета с последующим составлением плана развития ЦУ, - сказал руководитель целевого учреждения Андрей Сайчук. - Все это требует содержательной совместной работы как внутри ЦУ, так и вне его“.
По информации горуправы Нарва-Йыэсуу, за все время работы семейных домов не проводились значительные ремонтные работы, однако состояние домиков не является критичным. „Все необходимое для улучшения их состояния будет предпринято“, - заверили в горуправе.
„Создание нового учреждения - всегда непростая задача, - сказала руководитель социального отдела Нарва-Йыэсуу Вероника Степанова. - Наша цель - предоставить услуги замещающего проживания детей в Нарва-Йыэсуу на высоком уровне“.
„Перемены всегда даются тяжело, и наша основная задача - сделать этот процесс как можно мягче, сохранив или даже улучшив качество услуги, - добавила Юлия Ложкина. - Наша общая цель ясна - сохранить привычную атмосферу дома и семьи для каждого ребенка“.
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