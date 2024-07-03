В Нарва-Йыэсуу появился новый оператор семейных домов. Он хочет улучшить качество услуги

Для оказания услуги замещающего проживания детей в семейных домиках по адресам Вильде 63, Метса 34 и Нурме 49 города Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве создали целевое учреждение Narva-Jõesuu Peremajad, сообщает социальный отдел горуправы Нарва-Йыэсуу.

Основная цель, которую преследовали власти двух самоуправлений, - сохранить сложившиеся условия проживания в домиках.

Прежний оператор - SOS Lasteküla Ühing - хотел выкупить у города землю, на которых находятся семейные домики, но цена, которую он предложил, не устроила горуправу.

Новое ЦУ было зарегистрировано в коммерческом регистре 29 мая 2024. Членами совета ЦУ стали члены городского собрания Нарва-Йыэсуу Юлия Ложкина и Евгений Хохлов, руководитель социального отдела городской управы Нарва-Йыэсуу Вероника Степанова, от Кохтла-Ярве - вице-мэр по социальным вопросам Эвелин Данилов и член городского собрания Елена Мутонен. Председателем совета была выбрана Юлия Ложкина. Руководителем - Андрей Сайчук, который приступил т к работе 1 июля 2024.

Как рассказали в горуправе Нарва-Йыэсуу, Сайчук родом из города Выру. По специальности он врач-эпидемиолог, окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт. На протяжении 30 лет руководил лечебным учреждением Räpina Haigla, возглавлял работу Вируского отдела Больничной кассы, занимался финансированием больничной сети трех уездов (Ida-Viru, Lääne-Viru и Järvamaa), в городах Таллинн и Тарту. Также он был инициатором создания Ида-Вируской центральной больницы.

„Первоочередными задачами я вижу сохранение профессионального персонала организации, получение от министерства Социальных Дел разрешения на деятельность нового учреждения, решение ИТ-задач, формирование и утверждение советом бюджета с последующим составлением плана развития ЦУ, - сказал руководитель целевого учреждения Андрей Сайчук. - Все это требует содержательной совместной работы как внутри ЦУ, так и вне его“.