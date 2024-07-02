Правда ли, что чай в пирамидках вреден для здоровья?

В 2019 году группа учёных из канадского Университета МакГилла высказала предположение, что чайные пакетики, содержащие пластик, могут быть особенно опасны из-за того, что обычно их заваривают в воде температурой выше +90 °C, тогда как пластик, разрешённый к применению в упаковке пищевых продуктов, рассчитан не более чем на +40 °C и может расщепляться под воздействием температуры. Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи провели эксперимент: взяли четыре чайных пакетика разных марок, заварили их водой, нагретой до +95 °C, а затем изучили получившийся напиток. Выяснилось, что в чашках осталось до 16 мкг микропластика. В 2021 году учёные из Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) провели похожее исследование с классическими чайными пакетиками и пирамидками — оказалось, что при заваривании последних в напиток действительно выделяется микро- и нанопластик. В отличие от исследования канадских учёных, точный вес частиц пластика в этой работе не указан, но полученных данных достаточно для вывода о том, что в напиток попадает не только содержимое пакетиков, но и их частицы.

Производители чая обычно не указывают на упаковках или официальных сайтах точный состав материала, из которых изготовлены чайные пакетики. Однако в 2013 году учёные из Университета Корка (Ирландия) изучали биоразлагаемость и, как следствие, влияние на экологию пакетиков восьми популярных брендов. Почти во всех материалах, использованных в производстве, в той или иной степени содержался пластик (кроме тех, что были сделаны полностью из целлюлозы, но пирамидки явно к таким не относятся). Разница между классическими чайными пакетиками и пирамидками заметна невооружённым глазом: если первые даже осязательно скорее напоминают бумагу, то вторые ближе к синтетической ткани.

Все опасения, которые высказываются в статьях о вреде чая в пирамидках, связаны с материалом, из которого эти пирамидки сделаны, то есть с пластиком. Существует мнение, что такие пакетики при заваривании выделяют микропластик (крошечные частицы размером от 100 нм до 5 мм) и нанопластик (частицы меньше 100 нм), который затем вместе с напитком попадает в организм человека.

В мае и июне 2024 года об опасности чая в пирамидках сообщали многие СМИ („ Вечерняя Москва “, Lenta.ru , „ Российская газета “, „ Царьград “), информационные и развлекательные порталы. В большинстве публикаций приведены мнения врачей, которые советуют по возможности избегать напитков, заваренных с использованием подобных чай ных пакетиков, — якобы их постоянное употребление может привести к болезням почек, печени и крови, а также к развитию онкологических и аутоиммунных заболеваний. Аналогичными страхами делятся пользователи соцсетей („ ВКонтакте “, X , Facebook , Telegram ) и блог-платформ .

По данным Всемирного фонда дикой природы за 2019 год, еженедельно человек потребляет около 5 г микропластика (то есть в сотни тысяч раз больше, чем в одной чашке пакетированного чая, по оценкам канадских учёных), что эквивалентно примерно 250 г ежегодно. Чайные пакетики — далеко не единственный потенциальный источник микропластика в рационе человека. Его частицы могут попадать в пищу и напитки из бутылок с водой, коробок для фастфуда и даже бумажных стаканчиков для кофе навынос (которые на самом деле не совсем бумажные). Микро- и нанопластик окружает людей повсюду — он есть в питьевой воде и даже в воздухе, из которого попадает в организм человека через кожу и органы дыхания. Из-за загрязнения Мирового океана такие частицы содержатся и в морепродуктах.

Микропластик совсем не полезен для здоровья, однако вред, который он потенциально может нанести при систематическом попадании в организм в долгосрочной перспективе, учёным пока тоже не до конца ясен. Учёные из британского Университета Англии Раскина в 2021 году опубликовали обзор исследований на эту тему и пришли к выводу, что микропластик может спровоцировать иммунный и стрессовый ответ организма, а также негативно сказаться на репродуктивной функции человека. Одновременно специалисты отметили, что окончательных доказательств таких последствий пока нет, а выводы сделаны на основе исследований на лабораторных животных и клеточных культурах. Годом позже ВОЗ тоже изучила имевшиеся на тот момент академические работы и не нашла убедительных подтверждений того, что микропластик может привести к тем или иным проблемам со здоровьем. Эксперты ВОЗ при этом отмечают: речь идёт не о том, что микропластик безопасен, просто пока нет достаточных данных, чтобы делать определённые выводы о степени и характере его воздействия. Поэтому, чтобы избежать возможных рисков, лишний раз подвергать свой организм воздействию таких частиц действительно не стоит.

Исследования о влиянии микропластика на здоровье — непростая задача. В отличие от лабораторных животных, кормить людей пластиком в рамках эксперимента как минимум неэтично, поэтому его проведение практически невозможно. При этом каждый человек в той или иной мере подвергается воздействию микропластика, поэтому затруднительно выделить связанные именно с ним последствия для здоровья. Усложняет проведение подобных исследований ещё и тот факт, что в пластике используются тысячи разнообразных химических веществ. Часть из них токсична, часть — нет, поэтому, вероятно, потенциальный вред от конкретного вида микропластика может варьироваться в зависимости от его состава. Точно так же сложно в целом говорить о пластике в чайных пирамидках: у разных производителей материал может отличаться, как и потенциальный вред от употребления чая с микро- или наночастицами таких пакетиков.

Таким образом, в настоящее время нет достаточных убедительных доказательств того, что систематическое употребление микропластика вместе с пищей или напитками может вызвать рак или какие-то другие проблемы со здоровьем. Утверждение о том, что именно чайные пакетики, содержащие пластик, могут стать причиной развития онкологических заболеваний, — судя по всему, преувеличение, поскольку объём частиц, которые могут попасть в напиток, крайне мал по сравнению с тем, что человек постоянно получает из других источников. Впрочем, снизить риски — не самая плохая идея, ведь исследования ещё ведутся, а учёные не пришли к однозначным выводам о потенциальных рисках для здоровья, связанных с микропластиком.

Итог: Скорее всего, неправда