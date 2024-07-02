„Они профессионалы!“. Что изменится на украинском фронте, если северокорейские войска вступят в войну на стороне России?

Северная Корея в июле направит в Донецкую область свои строительные и инженерные силы. Об этом сообщает Институт военных исследований (ISW) со ссылкой на южнокорейский телеканал TV Chosun. Журналисты сослались на высокопоставленного южнокорейского чиновника. Официально армия Северной Кореи будет помогать российским захватчикам восстанавливать гражданскую инфраструктуру оккупированной Донецкой области. TV Chosun отмечает, что в армии Северной Кореи имеется десять инженерных бригад, а Ким Чен Ын мог бы получить от России до 115 миллионов долларов в год, если отправит три-четыре инженерные бригады в Украину для помощи россиянам.