Агрессивная собака напала в Таллинне на сотрудников PTA. Животное у хозяина изъяли

По словам главного специалиста Пыхьяского регионального отделения Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Сильвера Коэметса, из-за ограниченной возможности передвижения хозяин был не в состоянии в достаточной мере выгуливать собаку и контролировать ее, собака была вынуждена делать свои дела в комнате. „Живущие с хозяином по тому же адресу люди находятся в страхе, потому что, по их словам, речь идет об агрессивном животном“, - сказал Коэметс.

Как сообщил представитель PTA, страх жителей дома обоснован, поскольку собака в ходе разбирательства по данному случаю, напала и на сотрудников Сельскохозяйственного и продовольственного департамента.

„В том месте, где содержалась собака, была антисанитария, полно мусора, - добавил он. - Владелец собаки обеспечил собаке доступ в расположенное в подвале санитарное помещение, где собака могла при необходимости делать свои дела. Три комнаты, где содержалась собака, были покрыты толстым слоем собачьих фекалий — кровати, пол, матрасы“.

Собаку доставили в Таллиннский приют для животных. Процесс изъятия еще не завершен.

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент благодарит Таллиннский приют для животных и Департамент полиции и погранохраны за оказанное содействие. И обращается к жителям: „Давайте не будем равнодушными и будем замечать, если кто-то не справляется со своим животным. О таких случаях можно извещать Сельскохозяйственный и продовольственный департамент по электронной почте vihje@pta.agri.ee.“

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