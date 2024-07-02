Марк Крамер, руководитель проекта по изучению холодной войны в Гарвардском университете, который занимался изучением опубликованных записей разговоров, написал в статье, опубликованной в 2009 году, что под востоком явно имелась ввиду Восточная Германия , так как возможное расширение НАТО в страны бывшего Варшавского договора никому не могло прийти в голову ни на Западе, ни на Востоке. Варшавский договор распался только год после того разговора. Вот как вспоминает содержание беседы Михаил Горбачев в интервью в 2014 году: „Тема расширения НАТО вообще не обсуждалась, она не поднималась в те годы. Я говорю это с полной ответственностью“.

Корни нарратива уходят в февраль 1990 года, когда состоялся визит тогдашнего госсекретаря США Джеймса Бейкера в Москву, где он встретился с лидером СССР Михаилом Горбачевым. Берлинская стена пала тремя месяцами ранее, и западные лидеры открыто обсуждали воссоединение Германии. Москву напугала идея сопутствующего размещения войск НАТО на восточногерманских территориях.Согласно обнародованным позже записям, на встрече Бейкер заверил Горбачева, что для всех сторон лучше иметь единую Германию в военно-политической структуре НАТО, чем вне ее. Этот разговор также объясняет контекст слов Бейкера, которые заложили основу для всего нарратива: „если мы сохраним присутствие в Германии, которая является частью НАТО, то юрисдикция НАТО не расширится ни на дюйм на восток“.

Pазговоры Путина и его сторонников об обещаниях западных стран воздержаться от расширения НАТО на восток не являются полностью вымышленными. Тем не менее, они представляют собой выборочное использование и вольную интерпретацию отдельных исторических фактов, которые, среди прочего, были использованы как предлог для начала полномасштабных боевых действий против Украины.

Найджел Фарадж, лидер Reform UK, заявил , что Европейский союз (ЕС) и НАТО „спровоцировали“ вторжение России в Украину своим расширением на восток. Эти замечания были сделаны во время спорного интервью на программе BBC Panorama, вышедшей в эфир вечером 21 июня 2024.

Однако коллективный Запад, по мнению Кремля, нарушил свое обещание и ему наплевать на озабоченности России по поводу безопасности, связанные с расширением Организации Североатлантического договора и смещением границ Альянса в сторону России. В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Путин обвинил альянс в двойной игре и угрозе безопасности России. „Я думаю, очевидно, что расширение НАТО не имеет ничего общего с модернизацией Североатлантического альянса или обеспечением безопасности в Европе. Наоборот, это серьезная провокация, которая снижает уровень взаимного доверия“, – сказал он. „Что случилось с обещаниями, данными нашими западными партнерами после распада Варшавского договора? Где сегодня эти декларации?“

Согласно российской интерпретации истории, в конце холодной войны СССР, правопреемницей которого считает себя Россия , получил обещание от различных западных лидеров, что в обмен на вывод войск из Восточной Германии НАТО не будет расширяться на восток и не примет в альянс страны, находившиеся ранее под советским влиянием.

По словам Шпора, президент России Борис Ельцин для внутриполитических целей позже создал нарратив о том, что НАТО нарушила обещание не принимать в члены страны бывшего Советского Союза или бывшего Варшавского договора. Позже Путин подхватил это, и это заведомо ложное заявление стало центральным пропагандистским мотивом для российских государственных СМИ с конца 1990-х годов. Однако исторические данные в Восточной и Западной Европе доказывают, что такие нарративы о нарушении обещаний не соответствуют действительности.

Немецкий историк Кристина Шпор считает, что независимо от того, что различные западные лидеры обсуждали с Горбачевым в 1990 году, эти разговоры были основаны на предположении, что Советский Союз продолжит существовать и, таким образом, стали недействительным с распадом Советского Союза.

В 1996 году, в совершенно иной политической ситуации по сравнению с 1990 годом, министром иностранных дел России стал Евгений Примаков. Шли процессы, приведшие к вступлению Польши и Венгрии в НАТО в 1999 году. Примаков слышал историю о том, что НАТО обещало не продвигаться „ни на дюйм на восток“ и попросил свою команду поискать следы обещания Бейкера в архивах. Был подготовлен меморандум, содержимое которого, оставаясь секретным, стало известно американцам. Американцы составили встречный меморандум для своих европейских посольств и опубликовали его.

Среди прочего Кремль оправдывает вторжение в Украину расширением НАТО и желанием Украины вступить в НАТО.

На кого рассчитан этот нарратив?

Прежде всего, нарратив о коварном Западе направлен на внутреннее потребление. Неоднократные упоминания предполагаемых нарушений Западом обязательств перед Россией помогают поддерживать антизападный консенсус внутри страны. В то же время расплывчатое отношение лидеров НАТО к этому пропагандистскому нарративу на протяжении многих лет позволило ему перерасти в неоспоримый „факт“ российской истории.

С другой стороны, Кремль также широко использует нарратив о нерасширении НАТО в своих международных делах, успешно направляя его как на иностранных лидеров, дипломатов, так и на простых граждан. Тезисы Кремля, например, были поддержаны президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда он сказал на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году: „Я думаю, что ошибка, которая была допущена за последние 20 лет, заключалась в том, что мы в НАТО не смогли полностью выполнить все взятые на себя обязательства, что породило определенные опасения, совершенно оправданные опасения. Между нами также не было доверия, которого справедливо ожидала Россия“.