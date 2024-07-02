Рентген нарративов: обещало ли НАТО не расширяться на восток?
Если до полномасштабного вторжения России в Украину российский нарратив об обещании НАТО не расширяться на восток имел какой-то отклик, то бессмысленная агрессивность кремлевского режима и военные преступления, совершенные в Украине, дали понять всем, что единственной работающей гарантией безопасности от российской агрессии является как раз членство в НАТО, пишет Propastop.
Найджел Фарадж, лидер Reform UK, заявил, что Европейский союз (ЕС) и НАТО „спровоцировали“ вторжение России в Украину своим расширением на восток. Эти замечания были сделаны во время спорного интервью на программе BBC Panorama, вышедшей в эфир вечером 21 июня 2024.
Pазговоры Путина и его сторонников об обещаниях западных стран воздержаться от расширения НАТО на восток не являются полностью вымышленными. Тем не менее, они представляют собой выборочное использование и вольную интерпретацию отдельных исторических фактов, которые, среди прочего, были использованы как предлог для начала полномасштабных боевых действий против Украины.
Как возник нарратив о договоре о нерасширении НАТО?
Корни нарратива уходят в февраль 1990 года, когда состоялся визит тогдашнего госсекретаря США Джеймса Бейкера в Москву, где он встретился с лидером СССР Михаилом Горбачевым. Берлинская стена пала тремя месяцами ранее, и западные лидеры открыто обсуждали воссоединение Германии. Москву напугала идея сопутствующего размещения войск НАТО на восточногерманских территориях.Согласно обнародованным позже записям, на встрече Бейкер заверил Горбачева, что для всех сторон лучше иметь единую Германию в военно-политической структуре НАТО, чем вне ее. Этот разговор также объясняет контекст слов Бейкера, которые заложили основу для всего нарратива: „если мы сохраним присутствие в Германии, которая является частью НАТО, то юрисдикция НАТО не расширится ни на дюйм на восток“.
Марк Крамер, руководитель проекта по изучению холодной войны в Гарвардском университете, который занимался изучением опубликованных записей разговоров, написал в статье, опубликованной в 2009 году, что под востоком явно имелась ввиду Восточная Германия, так как возможное расширение НАТО в страны бывшего Варшавского договора никому не могло прийти в голову ни на Западе, ни на Востоке. Варшавский договор распался только год после того разговора. Вот как вспоминает содержание беседы Михаил Горбачев в интервью в 2014 году: „Тема расширения НАТО вообще не обсуждалась, она не поднималась в те годы. Я говорю это с полной ответственностью“.
В 1996 году, в совершенно иной политической ситуации по сравнению с 1990 годом, министром иностранных дел России стал Евгений Примаков. Шли процессы, приведшие к вступлению Польши и Венгрии в НАТО в 1999 году. Примаков слышал историю о том, что НАТО обещало не продвигаться „ни на дюйм на восток“ и попросил свою команду поискать следы обещания Бейкера в архивах. Был подготовлен меморандум, содержимое которого, оставаясь секретным, стало известно американцам. Американцы составили встречный меморандум для своих европейских посольств и опубликовали его.
Немецкий историк Кристина Шпор считает, что независимо от того, что различные западные лидеры обсуждали с Горбачевым в 1990 году, эти разговоры были основаны на предположении, что Советский Союз продолжит существовать и, таким образом, стали недействительным с распадом Советского Союза.
По словам Шпора, президент России Борис Ельцин для внутриполитических целей позже создал нарратив о том, что НАТО нарушила обещание не принимать в члены страны бывшего Советского Союза или бывшего Варшавского договора. Позже Путин подхватил это, и это заведомо ложное заявление стало центральным пропагандистским мотивом для российских государственных СМИ с конца 1990-х годов. Однако исторические данные в Восточной и Западной Европе доказывают, что такие нарративы о нарушении обещаний не соответствуют действительности.
Какую историю рассказывает нам этот нарратив?
Согласно российской интерпретации истории, в конце холодной войны СССР, правопреемницей которого считает себя Россия, получил обещание от различных западных лидеров, что в обмен на вывод войск из Восточной Германии НАТО не будет расширяться на восток и не примет в альянс страны, находившиеся ранее под советским влиянием.
Однако коллективный Запад, по мнению Кремля, нарушил свое обещание и ему наплевать на озабоченности России по поводу безопасности, связанные с расширением Организации Североатлантического договора и смещением границ Альянса в сторону России. В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Путин обвинил альянс в двойной игре и угрозе безопасности России. „Я думаю, очевидно, что расширение НАТО не имеет ничего общего с модернизацией Североатлантического альянса или обеспечением безопасности в Европе. Наоборот, это серьезная провокация, которая снижает уровень взаимного доверия“, – сказал он. „Что случилось с обещаниями, данными нашими западными партнерами после распада Варшавского договора? Где сегодня эти декларации?“
Среди прочего Кремль оправдывает вторжение в Украину расширением НАТО и желанием Украины вступить в НАТО.
На кого рассчитан этот нарратив?
Прежде всего, нарратив о коварном Западе направлен на внутреннее потребление. Неоднократные упоминания предполагаемых нарушений Западом обязательств перед Россией помогают поддерживать антизападный консенсус внутри страны. В то же время расплывчатое отношение лидеров НАТО к этому пропагандистскому нарративу на протяжении многих лет позволило ему перерасти в неоспоримый „факт“ российской истории.
С другой стороны, Кремль также широко использует нарратив о нерасширении НАТО в своих международных делах, успешно направляя его как на иностранных лидеров, дипломатов, так и на простых граждан. Тезисы Кремля, например, были поддержаны президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда он сказал на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году: „Я думаю, что ошибка, которая была допущена за последние 20 лет, заключалась в том, что мы в НАТО не смогли полностью выполнить все взятые на себя обязательства, что породило определенные опасения, совершенно оправданные опасения. Между нами также не было доверия, которого справедливо ожидала Россия“.
Одним из тех, кто поддержал заявления России о данном обещании, является бывший посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок, который неоднократно подчеркивал, как в показаниях в Конгрессе, так и всего несколько лет назад, что Горбачев получал обещания, что если Германия вступит в НАТО и останется в нем, границы НАТО не будут продвигаться на восток. Есть также ученые и исследователи в академических кругах, которые позволяют себе поддаваться влиянию кремлевских интерпретаций истории. Например, американский ученый Майкл Мандельбаум утверждает в своей опубликованной совсем недавно в 2016 году книге „Провал миссии: Америка и мир в эпоху после холодной войны“, что расширение НАТО научило русских двум вещам, которые были далеки от сферы интересов Америки: что обещаниям Америки нельзя доверять, и что Запад использует в своих интересах слабую и готовую к уступкам Россию.
Каковы цели этого нарратива?
Предполагаемое вероломство и предательское поведение западных стран способствуют созданию образа общего врага перед россиянами. Мощный противник в лице НАТО помогает мобилизовать общество и отвлечь внимание от всевозможных потребностей в управлении и качестве жизни людей. Желание Украины присоединиться к этим предателям и таким образом взять Россию в „кольцо врагов“ из НАТО также является веским внутренним аргументом в поддержку войны. В то же время это позволяет объяснить, почему война в Украине развивается хуже, чем ожидалось – ведь она воюет со всем расширяющимся НАТО, а не только с Украиной.
Путин сказал в своем выступлении после того, как российский парламент поддержал аннексию Крыма, что Россия была унижена расширением НАТО. „Они много раз лгали нам, принимали решения за нашей спиной, ставили нас перед свершившимся фактом“, — заявил он.
Нарратив об обмане со стороны Запада также согласуется с тем, как Москва объясняет своему народу западные санкции против России, которые являются еще одним примером несправедливой и подлой политики западных стран в отношении России.
Одна из целей нарратива, также направленного за пределы страны, — оправдать войну России в Украине (и до этого в Грузии). В долгосрочной перспективе его цель, безусловно, состоит в том, чтобы остановить расширение НАТО и убедить западных лидеров и общественность в том, что ни Украина, ни Грузия не смогут присоединиться к Североатлантическому альянсу. Это создает предпосылки для восстановления российского влияния на территориях бывшей советской империи, а также для экспансии „русского мира“ на страны „ближнего зарубежья“.
В каком состоянии нарратив сейчас?
До начала полномасштабной войны России против Украины этот нарратив неплохо зарекомендовал себя – тезисы Кремля повторяли ряд влиятельных западных политиков, журналистов и ученых, а прием новых членов в НАТО застопорился. На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, союзники отказались предложить Грузии и Украине быстрый путь к членству.
„Россия довольно успешно продает нарратив о том, что взамен за объединение Германии в рамках договора „2+4“ им было обещано, что НАТО не будет расширяться“, — сказал Радио Свобода в 2021 году бывший влиятельный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. „Россия представляет себя жертвой“.
Тем не менее, Ишингер считает, что какие бы обещания ни обсуждались с СССР в 1990 году, это неопровержимый факт, что Россия приняла расширение НАТО с подробными условиями и в письменной форме, когда подписала Основополагающий акт Россия-НАТО в 1997 году. Фактически, уже в ноябре 1990 года СССР подписал Парижскую хартию, которая обязалась „полностью признать свободу государств выбирать свои собственные механизмы безопасности“.
Если до полномасштабного вторжения России в Украину российский нарратив об обещании НАТО не расширяться на восток имел какой-то отклик, то бессмысленная агрессивность кремлевского режима и военные преступления, совершенные в Украине, дали понять всем, что единственной работающей гарантией безопасности от российской агрессии является как раз членство в НАТО. Вступление Финляндии в НАТО, вероятно, не было предусмотрено хозяевами Кремля даже в их самых пессимистичных прогнозах, но оно сбылось. Так что, по крайней мере, в западных странах нарратив о нерасширении уже на деле утратил актуальность
Однако в России этот нарратив до сих пор продолжает жить и процветать, как и все остальные, что смогла породить кремлевская пропагандистская машина.