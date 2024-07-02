ВИДЕО | Плей-офф Евро-2024: Турция сенсационно обыграла Австрию и вышла в четвертьфинал

Австрия, показавшая отличную игру на групповом этапе, выходила на матч в роли фаворита. Однако уже на первой минуте все перевернулось с ног на голову. На 57-й секунде турки заработали угловой, а после серии рикошетов Мерих Демирал отправил мяч в ворота Австрии.

Австрия владела инициативой, но в начале второго тайма пропустила второй гол. На 59-й минуте Демирал оформил дубль, забив после подачи углового.

Спустя семь минут австрийцы смогли один мяч отыграть. После подачи углового мяч отскочил к Грегоричу, который в касание отправил мяч в ворота Турции.

Австрийцы штурмовали штрафную турецкой сборной, но больше забить не смогли.

В четвертьфинале Турция встретится с Нидерландами. К четвертьфиналу в составе сборной Турции вернется ее лидер Хакан Чалханоглу, который пропустил матч с Австрией из-за перебора желтых карточек.

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