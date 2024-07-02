WSJ: в НАТО подготовили меры долгосрочной помощи Украине на случай победы Трампа на выборах в США

В частности, альянс намерен направить в Украину высокопоставленного гражданского чиновника, который будет отвечать за координацию военных поставок. Кроме того, НАТО планирует учредить в немецком городе Висбаден новое командование для координации поставок военной техники и оружия, а также обучения военнослужащих ВСУ.

Как пишет газета, в операции под названием „НАТО − помощь в сфере безопасности и обучения для Украины“ будут задействованы около 700 военнослужащих США и других стран альянса. Они возьмут на себя большую часть работы, которую выполняли американские военные после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер пояснил, что теперь сам альянс будет отвечать за предоставление Украине помощи. „Поэтому даже если США сократят или прекратят поддержку этих усилий, они не исчезнут“, — добавил Даалдер.

Разрабатывать такие меры начали еще несколько месяцев назад, однако, как отмечает газета, они приобрели особую актуальность после слабого выступления президента Джо Байдена на теледебатах с Трампом.

Как ожидается, о новых мерах поддержки Украины будет объявлено на предстоящем саммите альянса, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

В США 27 июня прошли первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа, которые действующий президент провалил. После этого некоторые сторонники Байдена допустили, что ему придется сняться с выборов, однако в штабе президента сообщили, что он не будет выходить из предвыборной гонки.