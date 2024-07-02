МНЕНИЕ | Северо-восточный фланг — реакция Кремля на расширение Североатлантического альянса

Для Швеции вступление в НАТО, несмотря на неформальное партнёрство в период холодной войны, стало в определённом смысле революцией, под аккомпанемент залпов российско-украинской войны канул в Лету 200 летний внеблоковый статус страны. Совсем недавно формулой шведской национальной безопасности была „внеблоковость в мирное время, нейтралитет — в военное“, однако, наступила новая эпоха.

Швеция и Финляндия – два высокоразвитых североевропейских государства вынуждены были отказаться от своей многолетней политики нейтралитета, которая даже считалась частью национальной идентичности и основой экономического благосостояния. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса (НАТО). Эпоха нейтралитета, длившегося 75 лет, безвозвратно ушла в прошлое, на фоне крупнейшего со времён Второй мировой войны вооружённого конфликта на европейском континенте. В свою очередь 7 марта 2024 года Швеция стала 32-ом членом Альянса. „Это исторический день. Теперь Швеция займет свое законное место за столом переговоров НАТО, имея равное право голоса при формировании политики и решений альянса“, — было сказано в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Своими преступными действиями Кремль добился совершенно противоположного для себя эффекта в вопросах внешней политики и безопасности, так если 9 января 2022 года замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков предлагал НАТО „… собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года“, то уже в июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал: „он хотел меньше НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ“.

На данный момент путинская военная машина увязла, ВС РФ оказались неспособны добиться того результата и эффекта, которого от них требовало военно-политическое руководство. Война на июнь 2024 года в Украине в большей степени стала похожа на завершающий этап Корейской войны – кровавое позиционное противостояние противоборствующих блоков „на истощение“. Символично, что КНР, КНДР и (правопреемница СССР) РФ оказались снова в одной „сборной“.

В декабре 2021 года и зимой 2022 перед полномасштабным вторжением в Украину Кремль выдвинул США и НАТО перечень ультиматумов, ключевым было требование „исключить дальнейшее расширение Организации североатлантического договора в восточном направлении и не принимать в НАТО государства бывшего СССР“. Украина находилась под прицелом сотен тысяч российских военных, а в Женеве 10 января, по злой иронии в годовщину основания Лиги Наций, прошли закрытые переговоры между российской и американской делегациями. Глава российской делегации Сергей Рябков пообещал „новый виток конфронтации“, если западные союзники не пойдут на компромисс. В итоге угроза была реализована, „пистолет“, приставленный к голове Украины, о котором говорил госсекретарь США Блинкен, выстрелил.

Благодаря своим мощным и технологически продвинутым вооружённым силам, по праву считающимися одними из лучших в Северной Европе, Финляндия и Швеция смогли внести значительный вклад в обеспечение безопасности стран Балтии, опасающихся внезапного российского вторжения. Морская и воздушная поддержка новых северных членов Альянса делает любые планы быстрой оккупации стран Балтии трудновыполнимой задачей. Закономерно, что расширение НАТО встретило горячую поддержку в Вильнюсе, Риге и Таллинне. Однако, несмотря на историческое расширение Североатлантического Альянса, подающее чёткий позитивный сигнал Киеву, ситуация в Балтийском регионе становится всё более напряжённой, а перспективы эскалации пугающими. В ответ на неослабевающую поддержку Украины со стороны западного блока и расширение НАТО Кремль ответил комплексом действий, создающих новые дилеммы безопасности.

До расширения НАТО общая протяженность сухопутной границы России со странами Альянса (Польша, Литва , Латвия, Эстония и Норвегия) составляла 1215 км. При этом длина российско-финской границы составляет примерно 1300 км. Теперь со вступлением Финляндии в НАТО протяженность границы РФ со странами Альянса увеличилась более чем вдвое. С учётом совокупных военно-морских и военно-воздушных сил Финляндии и Швеции, Балтика, как это было ранее метко замечено во многих СМИ, фактически превратилась во „внутреннее озеро НАТО“, тогда как шведский остров Готланд, с учётом его геостратегического расположения, в свою очередь играет ключевую роль в контроле над навигацией, позволяя оперативно перекрыть воздушное и морское пространство.

Стоит отметить, что если вопрос о сотрудничестве Украины с НАТО и ЕС вызывал у Кремля исторически громкую эмоциональную реакцию, то на контрасте российский дипломатический ответ на решение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО выглядел весьма сдержанно и даже блёкло. 14 мая 2022 года президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил Владимиру Путину, что военная агрессия против Украины „коренным образом изменила для Финляндии ситуацию с безопасностью“. По словам Ниинистё, между ним и Путиным состоялся „прямой и откровенный разговор“, который прошёл без каких-то обострений. В ответ на желание Швеции присоединиться к Альянсу 16 мая 2022 года российский МИД ограничился сухим заявлением, что „Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности“, а „членство НАТО не повысит уровень безопасности Швеции“.

Главным лейтмотивом кремлёвской информационной кампании на телевидение и в социальных сетях, направленной против новых членов НАТО, стали повторения в той или иной форме тезисов российского МИДа, об „утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений“ и завуалированные (а иногда и прямые) намёки на угрозу размещения или применения ядерного оружия.