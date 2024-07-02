МНЕНИЕ | Северо-восточный фланг — реакция Кремля на расширение Североатлантического альянса
Полномасштабная война, развязанная путинским режимом против Украины в 2022 году, поставила под вопрос всю архитектуру международной безопасности, сложившуюся после окончания холодной войны. В Балтийском регионе масштабный вооружённый конфликт на постсоветском пространстве закономерным образом восприняли наиболее остро и болезненно, даже несмотря на членство в НАТО Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Действия Кремля живо напомнили восточноевропейским нациям ужасы советской оккупации, а также в значительной степени актуализировали все вопросы, связанные с национальной безопасностью, считает публицист Антон Громов.
На данный момент путинская военная машина увязла, ВС РФ оказались неспособны добиться того результата и эффекта, которого от них требовало военно-политическое руководство. Война на июнь 2024 года в Украине в большей степени стала похожа на завершающий этап Корейской войны – кровавое позиционное противостояние противоборствующих блоков „на истощение“. Символично, что КНР, КНДР и (правопреемница СССР) РФ оказались снова в одной „сборной“.
Своими преступными действиями Кремль добился совершенно противоположного для себя эффекта в вопросах внешней политики и безопасности, так если 9 января 2022 года замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков предлагал НАТО „… собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года“, то уже в июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал: „он хотел меньше НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ“.
Прощай нейтралитет
Швеция и Финляндия – два высокоразвитых североевропейских государства вынуждены были отказаться от своей многолетней политики нейтралитета, которая даже считалась частью национальной идентичности и основой экономического благосостояния. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса (НАТО). Эпоха нейтралитета, длившегося 75 лет, безвозвратно ушла в прошлое, на фоне крупнейшего со времён Второй мировой войны вооружённого конфликта на европейском континенте. В свою очередь 7 марта 2024 года Швеция стала 32-ом членом Альянса. „Это исторический день. Теперь Швеция займет свое законное место за столом переговоров НАТО, имея равное право голоса при формировании политики и решений альянса“, — было сказано в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Для Швеции вступление в НАТО, несмотря на неформальное партнёрство в период холодной войны, стало в определённом смысле революцией, под аккомпанемент залпов российско-украинской войны канул в Лету 200 летний внеблоковый статус страны. Совсем недавно формулой шведской национальной безопасности была „внеблоковость в мирное время, нейтралитет — в военное“, однако, наступила новая эпоха.
До расширения НАТО общая протяженность сухопутной границы России со странами Альянса (Польша, Литва, Латвия, Эстония и Норвегия) составляла 1215 км. При этом длина российско-финской границы составляет примерно 1300 км. Теперь со вступлением Финляндии в НАТО протяженность границы РФ со странами Альянса увеличилась более чем вдвое. С учётом совокупных военно-морских и военно-воздушных сил Финляндии и Швеции, Балтика, как это было ранее метко замечено во многих СМИ, фактически превратилась во „внутреннее озеро НАТО“, тогда как шведский остров Готланд, с учётом его геостратегического расположения, в свою очередь играет ключевую роль в контроле над навигацией, позволяя оперативно перекрыть воздушное и морское пространство.
Благодаря своим мощным и технологически продвинутым вооружённым силам, по праву считающимися одними из лучших в Северной Европе, Финляндия и Швеция смогли внести значительный вклад в обеспечение безопасности стран Балтии, опасающихся внезапного российского вторжения. Морская и воздушная поддержка новых северных членов Альянса делает любые планы быстрой оккупации стран Балтии трудновыполнимой задачей. Закономерно, что расширение НАТО встретило горячую поддержку в Вильнюсе, Риге и Таллинне. Однако, несмотря на историческое расширение Североатлантического Альянса, подающее чёткий позитивный сигнал Киеву, ситуация в Балтийском регионе становится всё более напряжённой, а перспективы эскалации пугающими. В ответ на неослабевающую поддержку Украины со стороны западного блока и расширение НАТО Кремль ответил комплексом действий, создающих новые дилеммы безопасности.
Реакция Кремля: холодная война 2.0
В декабре 2021 года и зимой 2022 перед полномасштабным вторжением в Украину Кремль выдвинул США и НАТО перечень ультиматумов, ключевым было требование „исключить дальнейшее расширение Организации североатлантического договора в восточном направлении и не принимать в НАТО государства бывшего СССР“. Украина находилась под прицелом сотен тысяч российских военных, а в Женеве 10 января, по злой иронии в годовщину основания Лиги Наций, прошли закрытые переговоры между российской и американской делегациями. Глава российской делегации Сергей Рябков пообещал „новый виток конфронтации“, если западные союзники не пойдут на компромисс. В итоге угроза была реализована, „пистолет“, приставленный к голове Украины, о котором говорил госсекретарь США Блинкен, выстрелил.
Стоит отметить, что если вопрос о сотрудничестве Украины с НАТО и ЕС вызывал у Кремля исторически громкую эмоциональную реакцию, то на контрасте российский дипломатический ответ на решение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО выглядел весьма сдержанно и даже блёкло. 14 мая 2022 года президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил Владимиру Путину, что военная агрессия против Украины „коренным образом изменила для Финляндии ситуацию с безопасностью“. По словам Ниинистё, между ним и Путиным состоялся „прямой и откровенный разговор“, который прошёл без каких-то обострений. В ответ на желание Швеции присоединиться к Альянсу 16 мая 2022 года российский МИД ограничился сухим заявлением, что „Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности“, а „членство НАТО не повысит уровень безопасности Швеции“.
Главным лейтмотивом кремлёвской информационной кампании на телевидение и в социальных сетях, направленной против новых членов НАТО, стали повторения в той или иной форме тезисов российского МИДа, об „утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений“ и завуалированные (а иногда и прямые) намёки на угрозу размещения или применения ядерного оружия.
Экономический ответ со стороны России тоже был скорее символическим, особенно на фоне мощных международных санкций, введённых против Москвы за вторжение в Украину; так, на следующей день после того как финские власти заявили о начале процесса вступления в НАТО, РФ прекратила подачу электроэнергии в Финляндию. Впрочем, на РФ приходилось примерно только 10% от получаемого Финляндией электричества, поэтому заместить такие объёмы не составило труда. Однако тихая дипломатическая реакция Кремля не должна вводить в заблуждение, в условиях российской вооружённой агрессии против Украины, которую Москва воспринимает практически как опосредованную войну с НАТО, ракеты и орудия говорят громче дипломатов и политиков, как и обещали Путин и Шойгу, главный ответ стал военно-техническим.
„Ядерный статус“
В 2022 году зампредседателя Совета безопасности и экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО „ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет“. 23 апреля 2024 года президент Польши Анджей Дуда сделал предположение, что Кремль разместил в Калининграде ядерное оружие. В Варшаве предполагают, что РФ может держать в регионе до 100 тактических ядерных боеголовок. Бывший главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис также допускает, что в Калининграде может быть развернуто российское тактическое ядерное оружие. Можно сделать предположение, что „нуклериазиация“ Балтики - часть комплексного ассиметричного ответа Кремля, в условиях численного и военно-технического превосходства войск Альянса.
В эту стратегию вписывается и размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси с марта 2023 года. 2 июня 2024 года замкомандующего ВВС и войсками ПВО Беларуси Леонид Давидович сделал заявление, что белорусские военные уже „достаточно давно“ прошли цикл подготовки по применению ядерного оружия. 11 июня РФ и Беларусь провели второй этап учений нестратегических ядерных сил, первый этап проходил в мае. Министерство обороны РФ обосновало начало учений „провокационными заявлениями и угрозами отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации“. Владимир Путин ранее поручил военным провести учения с целью „повысить готовность нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач“. Стоит отметить, что ранее со стороны белорусского военно-политического руководства поступали сигналы о готовности использовать переданное Россией тактическое ядерное оружие. Москва и Минск потенциально готовятся к сценарию „пробития коридора“ через территорию Литвы, в случае если НАТО попытается блокировать Калининград, в ответ на эскалацию конфликта.
К вероятному „горячему“ конфликту с НАТО РФ готовит не только ядерные силы; так, в декабре 2022 года Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны, анонсировал создание Московского и Ленинградского военных округов, которые должны стать межвидовыми стратегическими объединениями вооруженных сил. В декабре 2023 года Путин заявил, что России придется концентрировать войска в Ленинградском военном округе из-за вступления Финляндии в НАТО. В феврале 2024 года Путин подписал указ о создании Московского и Ленинградского военных округов. Параллельно российская сторона подготавливает военную инфраструктуру, например, в марте 2023 года появилась информация, что аэродром Левашово под Петербургом станет пунктом базирования морской авиации.
Глава исследовательской группы из университета Туомас Форсберг не без оснований, считает, что „особую озабоченность вызывают атомные подводные ракетные крейсеры, базирующиеся на Кольском полуострове, поскольку они являются важной частью российской ядерной триады“. В ответ на расширение НАТО Кремль может начать размещать свои стратегические бомбардировщики, а также часть своих стратегических ракетных войск ближе к западной границе. С учётом нынешних тенденций в сфере международной безопасности, милитаризация Арктики будет только усиливаться, РФ постарается расширить своё военное и экономическое присутствие в этом стратегически важном регионе мира.
Азиатский контур
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО, усиление военного присутствия Альянса в Балтийском регионе, потеря энергетического рынка ЕС, евроатлантические устремления Украины и Молдовы, стойкое сопротивление ВСУ российский агрессии – все это свидетельства стратегического фиаско Кремля на Западе. В ответ российское руководство предпринимает комплексные усилия на Востоке, чтобы добиться стратегического перелома в противостоянии с Западом на украинском фронте.
Москва добилась значительного прогресса в деле создания пока ещё неформализованного союза автократий, бросающих вызов глобальному доминированию западной версии международного порядка, основанного на правилах. Военное сотрудничество и обмен секретными технологиями России с Ираном, Северной Кореей и Китаем оказывает и будет оказывать в долгосрочной перспективе сильное влияние на глобальную безопасность, а также на расклад сил в Балтийском регионе. Например, Иран помог построить в РФ завод по производству беспилотников в Татарстане, который, по мнению ряда американских чиновников, уже функционирует и способен ежегодно выпускать тысячи дронов Shahed-136 иранской разработки. Вероятно, что это фабрика будет расширять свои мощности, с целью сборки других типов БПЛА.
За время войны в Украине Пекин стал для Кремля основным поставщиком товаров двойного назначения.
Официальные власти КНР гневно отрицают обвинения в поставках летального оружия РФ, однако, за время войны в Украине Пекин стал для Кремля основным поставщиком товаров двойного назначения. В 2023 году 90% импортируемых Россией чипов поступали из КНР и использовались в производстве ракет, танков и самолетов. В последнем квартале года также из Китая было импортировано 70% станков, которые, предположительно, использовались в производстве баллистических ракет. В целом объём торговли между РФ и КНР вырос на 64%.
Также Кремль готов обсуждать с Китаем территорию вокруг реки Туманной на границе с КНДР, в обмен на продолжение поддержки войны против Украины, об этом сообщает ряд японских изданий, включая Nikkei. Сильнейшую военно-техническую поддержку Москве оказал северокорейский режим. 14 июня 2024 года министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик сделал заявление, что КНДР отправила в Россию контейнеры, в которых могло содержаться около пяти миллионов артиллерийских боеприпасов. Также, согласно различным источникам, Пхеньян, вероятно, передал РФ десятки баллистических ракет KN-23 и KN-24 для испытаний в боевых условиях.
В свете трудностей, с которыми сталкивается Киев на фоне перебоев с западными поставками, такие цифры говорят сами за себя. 19 июня 2024 года Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве, предусматривающий оказание взаимной помощи в случае агрессии. Очевидно, что Москва будет углублять военное и техническое сотрудничество с КНДР, передавая важные технологии, способствующие развитию ракетно-ядерных сил северокорейского режима. Есть вероятность, что руководство КНДР готово пойти ещё дальше в своей поддержке кремлевской агрессии против Украины и направить в зону боевых действий уже своих военспецов, „добровольцев“ и рабочих. Пхеньян, нарастив мускулы благодаря сотрудничеству с Москвой, станет представлять для соседей ещё большую угрозу, что потребует от Южной Кореи, Японии и США новых усилий и решений в сфере региональной безопасности.
Скорее всего, частью стратегического плана Кремля является создание точек напряжённости по всему миру, оттягивающих внимание и ресурсы западной коалиции от противостояния в Украине. Война затягивается, поэтому ключевую роль на этой фабрике смерти играют количественные, а не качественные показатели, миллионы северокорейских снарядов, пусть даже не самого лучшего качества, создают огромное давление на ВСУ, испытывающие снарядный голод. Недостаточные объёмы западной помощи Киеву, накапливание усталости от войны в самой Украине и, наоборот, наращивание военного и экономического сотрудничества РФ с Ираном, КНР и КНДР, могут привести к сценарию, когда спасти Киев от проигрыша сможет только прямое участие Запада.
Совсем недавно президент Франции Эмманюэль Макрон как раз подтвердил возможность отправки западных наземных войск в Украину, в качестве средства сдерживания Москвы. Представители стран Балтии и Польши также сообщали, что могут отправить войска в Украину, если ВС РФ добьётся значительных успехов в восточных регионах Украины, чтобы не дожидаться пока российские войска дойдут до их границ. 19 июня 2024 года посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк сообщила, что отправка эстонских военных в Украину не является красной линией, которая сдерживает правительство.
Провокации и саботаж
Российские военные самолёты всё чаще нарушают воздушное пространство Швеции и Финляндии. В ответ на всеобъемлющую поддержку Украины со стороны Запада российские спецслужбы развернули шпионскую, диверсионную и подрывную деятельность в ЕС. При этом со стороны российского МИДа звучат угрозы в адрес стран Балтии, 5 мая 2024 года Мария Захарова заявила, что: „на враждебные действия прибалтов мы будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах“. Представители Североатлантический альянса публично выразили опасения по поводу участившихся случаев „злонамеренной активности на территории союзников“, констатировав „интенсифицировавшуюся кампанию во всей евроатлантической области“.
Дополнительно растут риски от кампаний по дезинформации и кибератак, организованных Кремлем. По разным оценкам, только в 2022 году было раскрыто порядка 600 российских шпионов, действующих под прикрытием дипломатического иммунитета. Кремль использует различные виды прокси, чтобы восстановить свое присутствие в Европе, в том числе обращаясь за услугами к организованной преступности и мигрантским диаспорам. На фоне растущей напряжённости российская сторона также проводит мелкие провокации на границе стран Балтии, проверяя реакцию национальных властей и НАТО. Так, например, 23 мая 2024 года российская пограничная служба в одностороннем порядке удалила 25 пограничных буев, которые Эстония установила для обозначения эстонско-российской границы на реке Нарва.
22 мая Минобороны РФ „вдруг“ предложило изменить координаты государственной границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Документ был опубликован на портале нормативных правовых актов, но затем удалён. В МИД Литвы действия России назвали „преднамеренной, целенаправленной провокацией с целью запугать соседние страны“. Очевидно, что всё это в том числе разновидности комплексного не дипломатического ответа на расширение НАТО со стороны Кремля, ведущие к усилению региональной напряжённости.
Ответ Альянса: сдерживание
Стратегический кризис в отношениях РФ и Запада потребовал новых решений в области безопасности на северо-восточном фланге НАТО, несмотря на сопутствующие социально-экономические трудности. Усилилось военное присутствие НАТО на территории стран Балтии. Так, в качестве примера, в ответ на растущие угрозы со стороны РФ на восточном фланге НАТО Германия приняла решение разместить в Литве бронетанковую бригаду бундесвера на постоянной основе численностью около 4800 человек. Первые германские военнослужащие, включая 10-ю танковую дивизию бундесвера, уже прибыли в страну. Польша, Литва, Латвия, Эстония договорились подготовить к обороне приграничные территории, с помощью создания сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам.
Развивается и военная инфраструктура Альянса в регионе, создаются новые учебные полигоны, а с середины 2022 года в Литве начал работу центр технического обслуживания военной техники, открытый Rheinmetall совместно с оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Строительству железной дороги Rail Baltic, предусматривающей использование в военных целях, присвоен стратегический статус. Идёт укрепление национальных вооружённых сил стран-членов НАТО, отвечающих за безопасность на восточных рубежах Альянса. В Латвии с 2023 года введен новый закон о государственной обороне, который предусматривает обязательную военную службу для мужчин, родившихся после 1 января 2004 года. Первый призыв состоялся 1 июля 2023 года. В Литве военная служба является обязательной для мужчин в возрасте от 19 до 26 лет. Восстановленный в 2015 году призывной порядок предусматривает службу сроком 9 месяцев.13 мая 2024 года Сейм Литвы принял пакет поправок к закону о всеобщей воинской повинности, согласно которым на военную службу будут призывать молодых людей сразу после окончания ими школы.
8 января 2024 года главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне, а уже 19 января Швеция, впервые с окончания холодной войны, возобновила гражданскую службу по призыву, которая будет касаться работников местных спасательных служб и энергетиков. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин пояснил, что восстановление гражданской службы необходимо для того, чтобы критически важные службы могли функционировать „во времена повышенной готовности и, наконец, войны“.
Польское военное руководство готовит реформу, предусматривающую формирование большого „активного резерва“ армии. В Германии развивается общественно-политическая дискуссия о возможном восстановлении призыва молодежи в армию или на работу в социальных службах. Действующий министр обороны ФРГ отметил, что Германия готова взять на себя большую роль в НАТО. Участники Альянса, наконец, также добились роста оборонных расходов. Увеличилось количество и масштаб военных учений как на национальном, так и региональном уровне, в июне 2024 года манёвры Baltops стали крупнейшими за более чем полвека своего существования.
Руководство НАТО проработало пять маршрутов экстренной переброски войск в Европу, в том числе через восток Германии и Польшу, а также через Норвегию, Швецию и Финляндию, что усиливает безопасность Балтийского региона. Можно констатировать, что в целом, если сравнивать только конвенциональные силы, ситуация в Балтийском море и в арктических районах Северной Европы изменилась не в пользу РФ. В случае начала полномасштабного конфликта с НАТО РФ не сможет эффективно оборонять Санкт-Петербург и Кольский полуостров, а Калининград быстро окажется в стратегическом окружении. Для создания минимального паритета в области обычных вооружений Кремлю потребуется затратить силы и средства, которые попросту не может себе позволить российская экономика, испытывающая в результате войны и санкционного давления заметные трудности. Нехватку людских ресурсов и современной военной техники российская сторона будет компенсировать с помощью усиления тактических и стратегических ядерных сил, как первоочередного элемента сдерживания.
Можно отметить, что интенсификация „ядерной“ риторики со стороны Путина и Лукашенко обусловлена их очевидными опасениями, связанными с оценкой реального состояния их вооружённых сил и ВПК. Если ситуация в Украине или любой другой точке мира не дойдёт до прямого военного столкновения армий РФ и стран Запада, то вероятность резкой эскалации на северо-восточном фланге НАТО остаётся низкой. Страны НАТО начали консультации по вопросу о том, чтобы привести ядерное оружие в состояние боевой готовности из-за растущих угроз со стороны РФ, Китая и Северной Кореи. Напрашивается очевидный прогноз, что именно стратегические ядерные силы противоборствующих блоков, как и в период прошлой холодной войны, могут стать тем страшным „последним доводом“, который спасёт мир от ужасов мировой войны.
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