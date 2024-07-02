ВИДЕО | Плей-офф Евро-2024: Нидерланды разгромили Румынию и вышли в четвертьфинал
Во вторник, 2 июля, состоялся матч 1/8 финала Евро-2024, в котором сборная Румынии проиграла команде Нидерландов (0:3).
Румыны начали матч очень активно, но уже на 20-й минуте Нидерланды вышли вперед. Гакпо сместился к центру, пробил и попал в ближний угол ворот.
В конце матча Нидерланды установили окончательный счет в матче. На 83-й минуте Коди Гакпо отдал пас на Малена, который поразил ворота Румынии.
В компенсированное ко второму тайму время нидерландцы довели счет до разгромного. Мален убежал в контратаку, добежал до штрафной румынской сборной, а затем отправил мяч в ворота.
Сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с победителем пары Австрия — Турция.
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