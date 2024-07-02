СЕГОДНЯ | Плей-офф Евро-2024: сможет ли Румыния преподнести сенсацию в матче с Нидерландами?

Румынская сборная отлично начала турнир, сенсационно обыграв Украину со счетом 3:0 в первом матче группового этапа. Однако затем она проиграла Бельгии со счетом 2:0, а в заключительном матче группового этапа сыграла вничью со Словакией - 1:1. Перед этим матчем было известно, что ничья выведет обе команды в плей-офф. Бельгия и Украина тоже сыграли вничью в последнем туре, поэтому Румыния смогла выйти в плей-офф с первого места.

Нидерланды, которые играли в группе D, начали турнир с победы над Польшей со счетом 2:1. Затем они сыграли вничью с Францией. В заключительном матче группового этапа Нидерланды неожиданно проиграли Австрии со счетом 2:3. Нидерландцы заняли третье место в своей группе, но все равно вышли в плей-офф как одна из четырех лучших команд, занявших третьи места.

В четвертьфинале победитель пары Румыния - Нидерланды сыграет с победителем пары Австрия - Турция. Этот четвертьфинал пройдет в Берлине 6 июля.

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