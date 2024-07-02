За рубежом
02.07.2024, 11:15

Судят даже мертвых. Рассказываем, насколько абсурдно выглядят репрессии в Беларуси

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ФОТО: Fanni_2021 | Shutterstock

Букет цветов, коробка из-под телевизора, украинская песня – причины для задержаний в Беларуси бывают совершенно абсурдными. Милицию, следователей и судей не останавливают ни очевидные расхождения в делах, ни умышленное преувеличение нанесённого ущерба, ни даже смерть подозреваемого, пишет delfi.lv.

Всего после выборов 2020 года десятки тысяч людей прошли через политически мотивированные задержания и административные аресты, тысячи оказались в тюрьмах по уголовным статьям. И паспорт другой страны не даёт никакого иммунитета – иностранцев судят наравне с беларусами.

Сейчас в Беларуси почти полторы тысячи признанных политзаключённых. Сколько всего человек сидит по таким делам, неизвестно – некоторые против того, чтобы их признавали политзаключёнными, и надеются, что это поможет им в колонии, а про некоторых просто некому сообщить правозащитникам.

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