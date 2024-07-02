Судят даже мертвых. Рассказываем, насколько абсурдно выглядят репрессии в Беларуси

Всего после выборов 2020 года десятки тысяч людей прошли через политически мотивированные задержания и административные аресты, тысячи оказались в тюрьмах по уголовным статьям. И паспорт другой страны не даёт никакого иммунитета – иностранцев судят наравне с беларусами.

Сейчас в Беларуси почти полторы тысячи признанных политзаключённых. Сколько всего человек сидит по таким делам, неизвестно – некоторые против того, чтобы их признавали политзаключёнными, и надеются, что это поможет им в колонии, а про некоторых просто некому сообщить правозащитникам.