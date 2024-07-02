02.07.2024, 11:15
Судят даже мертвых. Рассказываем, насколько абсурдно выглядят репрессии в Беларуси(5)
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Букет цветов, коробка из-под телевизора, украинская песня – причины для задержаний в Беларуси бывают совершенно абсурдными. Милицию, следователей и судей не останавливают ни очевидные расхождения в делах, ни умышленное преувеличение нанесённого ущерба, ни даже смерть подозреваемого, пишет delfi.lv.
Всего после выборов 2020 года десятки тысяч людей прошли через политически мотивированные задержания и административные аресты, тысячи оказались в тюрьмах по уголовным статьям. И паспорт другой страны не даёт никакого иммунитета – иностранцев судят наравне с беларусами.
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