Виктор Орбан прибыл в Украину впервые с начала войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил руководитель пресс-службы главы венгерского правительства. Орбан и Зеленский намерены обсудить „возможности достижения мира и текущие вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений“, сообщили Reuters в Будапеште в ответ на запрос агентства по электронной почте.

Ранее о планируемом визите Орбана в Украину сообщила газета Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника. Это первый визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину с начала полномасштабной агрессии РФ в феврале 2022 года.

Венгрия с 1 июля и до конца 2024 года возглавила Совет ЕС. При этом Орбан и Зеленский на днях уже провели краткие переговоры на саммите Евросоюза в Брюсселе - перед тем, как украинский лидер выступил перед лидерами ЕС с призывом увеличить военную помощь его стране.

Венгрия не хочет помогать Украине

Согласно подсчетам МИД Литвы, Венгрия блокировала или продолжает блокировать 41 процент решений Европейского союза по Украине. Так, сейчас Будапешт отказывается выделить из фонда ЕС военную помощь Киеву на общую сумму 6,6 млрд евро. Ранее противодействие Венгрии долго не позволяло согласовать использование для помощи Украине доходов от замороженных в Европе финансовых активов РФ - однако это препятствие удалось обойти.

Виктор Орбан заявлял, что Венгрия „не согласна“ с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС. Под председательством Венгрии не будет открыта ни одна из 35 предстоящих переговорных глав.

Кроме того, Будапешт не будет участвовать в планирующемся расширении поддержки НАТО для Украины - хотя и согласился не препятствовать этому плану, заявил в начале июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В мае Виктор Орбан сказал, что НАТО „становится ближе к войне с Россией с каждой неделей“ - так он прокомментировал разрешение ВСУ бить по территории РФ западным оружием.