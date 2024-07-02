ВИДЕО | Американка установила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами

Новый рекорд был установлен в финале отборочных соревнований к Олимпийским играм, которые прошли в Юджине. Американка улучшила свой предыдущий рекорд на 0,03 секунды.

Второе место заняла Анна Кокрел - 52,64 секунды, а третье - Ясмин Джонс с результатом 52,77.

„Я не ожидала такого времени“, - сказала счастливая Сидни Маклафлин-Леврон после забега. „Это очень воодушевляет, потому что я знаю, что могу добиться еще большего“.

24-летняя американка, которая в прошлом году лечилась от травмы колена, установила предыдущий рекорд на чемпионате мира 2022 года. Сидни Маклафлин-Леврон установила четыре из пяти своих мировых рекордов на стадионе в Юджине.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.