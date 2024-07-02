„У меня есть энергия, которой не хватает районной управе“. Нарвитянин Денис Ларченко уверен в своем политическом успехе в Таллинне

– Я не переехал, всегда жил на два города. Моя личная жизнь и раньше протекала в Таллинне. Просто все рабочие моменты были сосредоточены на Нарве, но я решил, что хочу и в Таллинне реализовать себя в профессиональной сфере, поэтому участвовал в конкурсе на должность заместителя старейшины Пыхья-Таллинна. Я живу как раз в начале этого района.