Новости Ида-Вирумаа
02.07.2024, 10:55

„У меня есть энергия, которой не хватает районной управе“. Нарвитянин Денис Ларченко уверен в своем политическом успехе в Таллинне

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Нарвский депутат Денис Ларченко 1 июля начал работать заместителем старейшины Пыхья-Таллинна
Нарвский депутат Денис Ларченко 1 июля начал работать заместителем старейшины Пыхья-Таллинна
ФОТО: Erakogu

Нарвский депутат Денис Ларченко, член партии Eesti 200, с 1 июля начал работать заместителем старейшины Пыхья-Таллинн. Он прошел конкурсный отбор на эту должность, и теперь с огромным энтузиазмом приступил к новой деятельности. Покидать горсобрание Нарвы Денис не намерен, говорит, что его ресурса хватит на все. RusDelfi выяснил, почему Ларченко переехал, что планирует изменить в работе районной управы, каковы его политические амбиции и как отреагировали коллеги на его решение.

Денис, почему ты решил переехать?

– Я не переехал, всегда жил на два города. Моя личная жизнь и раньше протекала в Таллинне. Просто все рабочие моменты были сосредоточены на Нарве, но я решил, что хочу и в Таллинне реализовать себя в профессиональной сфере, поэтому участвовал в конкурсе на должность заместителя старейшины Пыхья-Таллинна. Я живу как раз в начале этого района.

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