02.07.2024, 10:55
„У меня есть энергия, которой не хватает районной управе“. Нарвитянин Денис Ларченко уверен в своем политическом успехе в Таллинне(53)
ФОТО: Erakogu
Нарвский депутат Денис Ларченко, член партии Eesti 200, с 1 июля начал работать заместителем старейшины Пыхья-Таллинн. Он прошел конкурсный отбор на эту должность, и теперь с огромным энтузиазмом приступил к новой деятельности. Покидать горсобрание Нарвы Денис не намерен, говорит, что его ресурса хватит на все. RusDelfi выяснил, почему Ларченко переехал, что планирует изменить в работе районной управы, каковы его политические амбиции и как отреагировали коллеги на его решение.