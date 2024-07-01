Верховный суд США решил, что Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом

Консервативный председатель Верховного суда Джон Робертс заявил, что президент пользуется „абсолютным иммунитетом“ от уголовного преследования за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности.

„На неофициальные действия иммунитет не распространяется“, — сказал Робертс, отправив дело на рассмотрение в суд низшей инстанции, чтобы определить, какое из обвинений, предъявленных бывшему президенту, относится к официальному или неофициальному поведению.

Дональд Трамп назвал это решение победой демократии.

„Большая победа для нашей конституции и демократии. Горжусь тем, что я американец!“ — написал он в своей соцсети Truth Social капслоком.

Трое либеральных судей Верховного суда выразили несогласие с этим решением. Судья Соня Сотомайор заявила, что отныне любой президент может делать практически все, что угодно, прикрываясь официальными полномочиями.

„Сегодняшнее решение предоставить бывшим президентам уголовную неприкосновенность меняет институт президентства“, — написала она. — Опасаясь за нашу демократию, я выражаю несогласие“, — заявила она.

В конце февраля Верховный суд согласился рассмотреть апелляцию Трампа на решение о том, что он не обладает иммунитетом по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года.

В конце прошлого года Верховный суд отказался рассматривать этот вопрос, после чего дело ушло в Апелляционный суд округа Колумбия — в начале февраля он принял решение не в пользу Трампа, однако его адвокаты сразу же заявили о намерении обжаловать решение в высшей судебной инстанции.

Спецпрокурор Джек Смит, который в августе прошлого года обвинил Трампа в попытке обманом отменить результаты выборов, просил Верховный суд вмешаться и решить, есть ли у Трампа иммунитет, опасаясь, что апелляционный процесс может затянуться.