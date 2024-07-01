ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (859-й день) | Дмитрий Песков прокомментировал готовность Москвы к переговорам с Киевом через посредников
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Утренняя Сводка Генштаба ВСУ (1 июля)
За прошедшие сутки, 30 июня, произошло 142 боевых столкновения.
В минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам три ракетных удара, 59 авиационных ударов, совершили почти 4600 обстрелов, 94 из них — из реактивных систем залпового огня.
Авиационным ударам ВС РФ подверглись районы населенных пунктов: Старица, Волчанск, Гурьев Казачок, Липцы, Токаревка Вторая, Веселое, Нескучное, Дергачи, Слобожанское Харьковской области и город Харьков; Сергеевка, Райгородка Луганской области; Серебрянское лесничество; Лиман, Ямполь, Нью-Йорк, Железное, Торецк, Воздвиженка, Миролюбовка, Желанное, Ивановка, Старомайорское Донецкой области; Бургунка Херсонской области; Тамарино Николаевской области.
В результате российских атак есть погибшие и раненые среди мирного населения. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, другие объекты инфраструктуры.
За прошедшие сутки общие потери российских войск составили 1110 человек.
За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два пункта управления, склад боеприпасов, одно средство ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава ВС РФ.
На харьковском направлении российская армия продолжает наступательные действия, всего произошло 16 боевых столкновений.
На гуляйпольском направлении российская армия пытается наступать возле Чаривного Запорожской области.
На купянском направлении произошло 10 атак, на лиманском — 16, на северском — восемь, на краматорском — 10, на торецком — семь, на покровском — 42, на кураховском — 17, на времовском — 12, на ореховском — три.
Украинские военные продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощая ВС РФ вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Войска РФ в ночь на 1 июля нанесли удар по Днепру баллистическими ракетами, сообщил глава региона Сергей Лысак. „В жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках“, — написал он в своем телеграм-канале.
По данным главы Днепропетровской областной военной администрации, в результате ракетного удара по Днепру пострадали семь человек, в том числе 15-летний подросток.
Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 1 июля российские силы ПВО сбили или подавили 36 беспилотников над тремя регионами России. В ведомстве утверждают, что 18 дронов уничтожили над Брянской областью, по девять — над Курской и Белгородской областями.
По меньшей мере 38 управляемых авиабомб, запущенных российской авиацией, упали в Белгородской области с апреля 2023 года по апрель 2024 года, большинство из них не взорвались. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на документ, перехваченный украинской разведкой и переданный журналистам.
Как отмечает газета, документ, на который ссылается издание, предположительно, подготовило городское управление по чрезвычайным ситуациям Белгорода.
Служба безопасности Украины заявила, что задержала группу общественных активистов, готовивших провокации в Киеве 30 июня. На сайте СБУ сообщается, что группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая с 2015 года проводила антиукраинские акции.
„Под видом проведения так называемого „вече“ злоумышленники планировали объявить об „устранении от власти“ действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу“, — заявили в СБУ.
По данным следствия, организаторы собирались устроить в центре Киева якобы мирное собрание и использовать большинство участников „втемную“, не раскрывая им свои истинные намерения.
ISW: „Путин верит в победу через истощение. Единственным способом его ослабить является военная помощь Запада“
Недавние заявления президента РФ показывают, что в настоящее время он не согласится ни на что иное, как на полную капитуляцию Украины, говорится в аналитической сводке американского Института изучения войны.
По мнению экспертов, Путин будет рассматривать любое соглашение о прекращении огня, достигнутое путем переговоров, только как механизм, с помощью которого Россия сможет получить передышку в войне для перегруппировки и расширения своих вооруженных сил и подготовки новых наступательных операций в будущем.
Однако Путин пока не заинтересован в прекращении огня, поскольку, по всей видимости, считает, что сможет добиться своих целей силой, пишут исследователи. Согласно их анализу, российский президент исходит из того, что чем дольше длится война, тем выше вероятность достижения его территориальных целей. Согласно его „теории победы“, РФ в состоянии продолжать медленное продвижение вглубь Украины сколь угодно долго.
Лишь военная помощь Запада в освобождении значительной части оккупированной Украины является единственным вероятным способом ослабить решимость Путина уничтожить украинскую государственность и идентичность, пишет американский Институт изучения войны (ISW).
Страны НАТО делятся с Украиной данными, собранными разведывательными самолетами с системами предупреждения и управления воздушным пространством (AWACS), сообщил 30 июня британский портал UK Defense Journal, ссылаясь на источник.
Издание утверждает, что НАТО вновь разместила самолеты с системами AWACS в воздушном пространстве Польши для наблюдения за небом над Украиной. По словам представителей альянса, это усилит присутствие НАТО в регионе и позволит отслеживать военную активность России.
„Официально любая собранная информация отправляется только странам НАТО, но всем известно, что некоторые из этих стран быстро делятся информацией с Украиной, что позволяет ей противостоять предстоящим атакам. Данные западной разведки дают Украине возможность реагировать немного быстрее“, — заявил изданию бывший офицер ВВС, пожелавший остаться неназванным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов ответил на вопрос, готова ли Москва к переговорам с Киевом через посредников, как предложил поступить президент Украины Владимир Зеленский.
„Президент Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость, он об этом говорил неоднократно“, — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Владимир Зеленский заявил накануне, что Украина может провести мирные переговоры с Владимиром Путиным только через посредников — по аналогии с зерновой сделкой, в которой участвовали ООН и Турция.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
Подразделения группировки войск „Север“ поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое, Гоптовка, Нескучное, Жовтневое и Липцы Харьковской области. За сутки отражены две атаки противника.
Группировка войск „Запад“ захватила населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области и заняла более выгодные рубежи. Войска РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Невское, Стельмаховка и Терны самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Подразделения „Южной“ группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка и Спорное ДНР. Отражена одна атака ВСУ.
Подразделения группировки войск „Центр“ захватили населенный пункт Новопокровское ДНР и улучшили тактическое положение. Войска РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Новгородское, Тимофеевка, Сокол, Торецк и Прогресс ДНР. Отражены пять контратак ВСУ.
Группировка войск „Восток“ заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Никольское ДНР. Российские военные отразили контратаку ВСУ.
Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новопокровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области.
Войска РФ в течение суток поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также скопления живой силы противника в 124 районах.
Российские средства ПВО сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow, пять бомб Hammer, пять снарядов HIMARS и Vampire, а также 72 беспилотника.
Турция, Болгария и Румыния начали разминирование Черного моря
Как сообщает Bloomberg, три страны 1 июля приступили к совместным поискам мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, особенно для украинского экспорта зерна. Инициатива под руководством Стамбула стала первой крупной совместной акцией стран Черноморского бассейна после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года.
Сводка Генштаба ВСУ на 16:00 1 июля
Больше всего боев с начала дня произошло на покровском направлении. В то же время российские войска не оставляют активных попыток сломать украинскую оборону на северском, торецком, лиманском и купянском направлениях.
С начала дня по всей линии фронта произошло 121 боевое столкновение.
На харьковском направлении произошло шесть атак. Российские войска нанесли семь ударов управляемыми авиабомбами по Харьковской области. Под удар попали населенные пункты Волчанские Хутора, Тихое, Охримовка, Нескучное, Липцы, Веселое.
На купянском направлении российские войска провели 11 атак, на лиманском — 13 атак, на северском — 18, на краматорском — пять, на торецком — 13, на покровском — 37, на кураховском — шесть, на времовском — восемь, на приднепровском — три.
Россия продолжает обстреливать из артиллерии приграничные села Черниговской и Сумской областей.
Подразделения Сил обороны Украины сдерживают российские попытки продвижения в глубину территории Украины, наносят огневое поражение и истощают силы российской армии по всей линии фронта.
Пограничная служба Украины отвергла сообщения о том, что Киев усиливает свое военное присутствие на границе с Беларусью, назвав их „очередным витком информационной операции“, проводимой Минском при поддержке Москвы.
Минск на прошлой неделе заявил, что Киев наращивает военное присутствие вдоль украинско-белорусской границы. Кремль в понедельник заявил, что это заявление вызывает беспокойство.
„Беларусь уже не в первый раз предоставляет информацию о том, что Украина представляет угрозу и укрепляется… Это очередная часть информационной операции, проводимой Беларусью при поддержке России“, — заявил украинскому национальному телевидению пресс-секретарь пограничной службы Андрей Демченко.
Подготовлено по материалам „Медузы“.
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