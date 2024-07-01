ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (859-й день) | Дмитрий Песков прокомментировал готовность Москвы к переговорам с Киевом через посредников

Войска РФ в ночь на 1 июля нанесли удар по Днепру баллистическими ракетами, сообщил глава региона Сергей Лысак. „В жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках“, — написал он в своем телеграм-канале.

На купянском направлении произошло 10 атак, на лиманском — 16, на северском — восемь, на краматорском — 10, на торецком — семь, на покровском — 42, на кураховском — 17, на времовском — 12, на ореховском — три.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два пункта управления, склад боеприпасов, одно средство ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава ВС РФ.

В результате российских атак есть погибшие и раненые среди мирного населения. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, другие объекты инфраструктуры.

В минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам три ракетных удара, 59 авиационных ударов, совершили почти 4600 обстрелов, 94 из них — из реактивных систем залпового огня.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации, в результате ракетного удара по Днепру пострадали семь человек, в том числе 15-летний подросток.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 1 июля российские силы ПВО сбили или подавили 36 беспилотников над тремя регионами России. В ведомстве утверждают, что 18 дронов уничтожили над Брянской областью, по девять — над Курской и Белгородской областями.

По меньшей мере 38 управляемых авиабомб, запущенных российской авиацией, упали в Белгородской области с апреля 2023 года по апрель 2024 года, большинство из них не взорвались. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на документ, перехваченный украинской разведкой и переданный журналистам.

Как отмечает газета, документ, на который ссылается издание, предположительно, подготовило городское управление по чрезвычайным ситуациям Белгорода.

Служба безопасности Украины заявила, что задержала группу общественных активистов, готовивших провокации в Киеве 30 июня. На сайте СБУ сообщается, что группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая с 2015 года проводила антиукраинские акции.

„Под видом проведения так называемого „вече“ злоумышленники планировали объявить об „устранении от власти“ действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу“, — заявили в СБУ.

По данным следствия, организаторы собирались устроить в центре Киева якобы мирное собрание и использовать большинство участников „втемную“, не раскрывая им свои истинные намерения.

ISW: „Путин верит в победу через истощение. Единственным способом его ослабить является военная помощь Запада“

Недавние заявления президента РФ показывают, что в настоящее время он не согласится ни на что иное, как на полную капитуляцию Украины, говорится в аналитической сводке американского Института изучения войны.