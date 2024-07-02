ВИДЕО | Плей-офф Евро-2024: Португалия обыграла Словению в серии послематчевых пенальти и вышла в четвертьфинал

Основное время матча прошло без особых событий. Португалия нанесла 12 ударов по воротам Словении, но ни один из них не представлял серьезной угрозы. Словенцы ответили пятью попытками, но и они были далеки от цели.

Все самое интересное произошло в овертайме. На 105-й минуте Жота упал в штрафной площади, и главный арбитр матча назначил пенальти. К 11-метровой отметки подошел Роналду, который не смог переиграть Облака.

На 115-й минуте словенцы едва не вышли вперед. Пепе допустил ошибку, но Беньямин Шешко не смог переиграть Кошту после выхода один на один с вратарём.

В овертайме зрители снова не увидели забитых мечей.

Португальский вратарь Диогу Кошта отразил три удара в послематчевой серии и вывел Португалию в четвертьфинал.

У португальцев в серии послематчевых пенальти свои попытки реализовали Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва.

Португалия сыграет в четвертьфинале с Францией.

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