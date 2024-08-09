Удобрять помидоры салакой и сажать наискосок: супруга президента Сирье Карис делится секретами садоводства

Журналист Maaleht встретился с женой президента Сирье Карис и заглянул в ее теплицу в Кадриорге, но темы беседы не ограничились помидорами. Мы также поговорили о том, что понравилось жене финского президента в Эстонии и за кого, по мнению госпожи Карис, ее однажды принял странный человек в кепке.