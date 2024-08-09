Эстонский Экспресс
09.08.2024, 10:36

Удобрять помидоры салакой и сажать наискосок: супруга президента Сирье Карис делится секретами садоводства

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Сегодня Сирье Карис исполнилось 68 лет!

  • Сколько сортов помидоров растет в теплице жены президента?

  • Какой рыбой она удобряет помидоры?

  • Может супруга президента открыть домашнее кафе или бистро?

  • Действительно ли блюда на государственных приемах настолько сложны, что никто не знает, как их есть?

ПОМИДОРЫ ОТ ПЕРВОЙ ЛЕДИ: Супруга президента Сирье Карис с кустом помидоров сорта „Хийумааские зеленые“, плоды которого сотрудники канцелярии попробуют в конце лета.
ПОМИДОРЫ ОТ ПЕРВОЙ ЛЕДИ: Супруга президента Сирье Карис с кустом помидоров сорта „Хийумааские зеленые“, плоды которого сотрудники канцелярии попробуют в конце лета.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Журналист Maaleht встретился с женой президента Сирье Карис и заглянул в ее теплицу в Кадриорге, но темы беседы не ограничились помидорами. Мы также поговорили о том, что понравилось жене финского президента в Эстонии и за кого, по мнению госпожи Карис, ее однажды принял странный человек в кепке.

„Итак. Кусты помидоров нужно сажать под углом“.

„Конечно, под углом!“ - кивает госпожа Карис.

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