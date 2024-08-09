09.08.2024, 10:36
Удобрять помидоры салакой и сажать наискосок: супруга президента Сирье Карис делится секретами садоводства(2)
Сегодня Сирье Карис исполнилось 68 лет!
Сколько сортов помидоров растет в теплице жены президента?
Какой рыбой она удобряет помидоры?
Может супруга президента открыть домашнее кафе или бистро?
Действительно ли блюда на государственных приемах настолько сложны, что никто не знает, как их есть?
ФОТО: | Delfi Meedia
Журналист Maaleht встретился с женой президента Сирье Карис и заглянул в ее теплицу в Кадриорге, но темы беседы не ограничились помидорами. Мы также поговорили о том, что понравилось жене финского президента в Эстонии и за кого, по мнению госпожи Карис, ее однажды принял странный человек в кепке.