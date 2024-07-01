Мнение
01.07.2024, 18:30

МНЕНИЕ | Тоомас Хендрик Ильвес: должность верховного представителя ЕС - награда для Каллас, в которой она нуждалась

 
Тоомас Хендрик Ильвес и Кая Каллас
Тоомас Хендрик Ильвес и Кая Каллас
ФОТО: Delfi Meedia

Тот факт, что Кая Каллас была назначена верховным представителем, а не просто „кем-то из региона“, свидетельствует об уважении к ее работе и компетентности.

Хотя эстонцы могут по-разному отнестись к назначению Каи Каллас на должность верховного представителя по внешней политике и политике безопасности, для нас останется незамеченным настоящее землетрясение для Европы и Запада, которое, нежданно-негаданно, распространится за пределы наших хрупких границ.

Во-первых, и это, пожалуй, самое главное, на эту должность наконец-то был назначен человек с серьезным пониманием внешней политики и того, как это делается.

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