01.07.2024, 18:30
МНЕНИЕ | Тоомас Хендрик Ильвес: должность верховного представителя ЕС - награда для Каллас, в которой она нуждалась
ФОТО: Delfi Meedia
Тот факт, что Кая Каллас была назначена верховным представителем, а не просто „кем-то из региона“, свидетельствует об уважении к ее работе и компетентности.
Хотя эстонцы могут по-разному отнестись к назначению Каи Каллас на должность верховного представителя по внешней политике и политике безопасности, для нас останется незамеченным настоящее землетрясение для Европы и Запада, которое, нежданно-негаданно, распространится за пределы наших хрупких границ.
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