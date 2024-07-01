Звери
01.07.2024, 15:16

В народный дом забрался ежик, а змея заставила спасателей разбирать кухонную мебель

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Идаские спасатели выручили ежика
Идаские спасатели выручили ежика
ФОТО: IDA PÄÄSTEKESKUS

Эстонским спасателям пришлось на выходных несколько раз выезжать на помощь животным, которые случайно забрели в неположенное место.

В воскресенье в 10.48 спасателей Идаского центра вызвали в поселок Вяйке-Маарья (Ляэне-Вирумаа) на улицу Пикк, где ежик провалился в народном доме через решетку в подвальное помещение. Спасатели выручили ежика из беды.

В тот же день в 13.58 в Центр тревоги позвонил житель дома с улицы Равила в Курессааре, в кухню которого проник уж. Спасатели раздвинули кухонную мебель и поймали незваного гостя, используя специальные щипцы для ловли змей. Затем ужа выпустили на природу.

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