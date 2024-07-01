The Washington Post: за год российские самолеты случайно сбросили на Белгородскую область 38 авиабомб

Согласно документу, четыре снаряда упали на сам Белгород, еще семь — на его ближайшие окрестности, пишет Медуза.

Большинство упавших снарядов не разорвались и были позже найдены местными жителями.

Российское издание Astra регулярно ведет собственные подсчеты количества бомб, упавших в России и на подконтрольных российским военным территориях Украины. По данным издания от 1 июля, за последние четыре месяца было 119 таких инцидентов.

Российские власти официально лишь несколько раз официально подтверждали „нештатный сход боеприпаса“ над территорией РФ. Обычно это происходило в случае наличия разрушений, которые было бы трудно списать на обстрелы со стороны ВСУ.

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