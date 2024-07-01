ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как в Таллинне грузинские болельщики поддерживали свою сборную в 1/8 финала. „В Грузии наших футболистов будут встречать как героев“

Нынешний чемпионат Европы стал первым крупным международным турниром в истории сборной Грузии. На групповом этапе грузинская команда уступила Турции (1:3), сыграла вничью с Чехией (1:1) и сенсационно обыграла Португалию (2:0), выйдя впервые в плей-офф с 3-го места в группе.

Грузинская сборная считалась главным аутсайдером не только своей группы, но и всего турнира в целом. Однако грузинские футболисты оказались не из робкого десятка, продемонстрировав смелый и веселый футбол и влюбив в себя огромное количество болельщиков по всей Европе.

В матче против Испании, который был проигран со счетом 1:4, грузины считались безоговорочными аутсайдерами. Однако на 18-й минуте встречи мяч в собственные ворота отправил защитник испанцев Робен Ле Норман. Для испанцев это был первый пропущенный гол на нынешнем турнире. В итоге Испания одержала волевую победу. Сказка закончилась, однако Грузия в любом случае стала главной сенсацией нынешнего Евро.

„Мы не считаем, что проиграли. Этот турнир показал, что мы сыграли так, что вся Европа за нас болела. Сегодня тут были не только грузины, но и много разных наций. Люди болели за нас, за ту команду, которая впервые вышла на такой турнир и сыграла так, как не играл никто“, — сказал после матча председатель грузинского сообщества в Эстонии „Грузинский дом“ Левани Горелашвили.

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