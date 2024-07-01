Китай и сам бы хотел принудить Россию к миру. Эксперт о странностях российско-китайских отношений

Россия зависит от Китая, но Пекин хотел бы завершения российско-украинской войны. В Кремле политика Пекина вызывает раздражение. Соблюдение банковских санкций — инструмент давления Китая на Россию. Война интересует Китай с разных сторон, а Россия показывает ему, как не надо вести дела. Визит Путина в Корею и Вьетнам не повлияет на российско-китайские отношения сейчас, но при случае Путину в Пекине все припомнят. Западу нечем привлечь на свою сторону глобальный Юг.