01.07.2024, 20:30
Китай и сам бы хотел принудить Россию к миру. Эксперт о странностях российско-китайских отношений
ФОТО: Delfi Meedia
О парадоксальных отношениях России и Китая Delfi рассказал российский оппозиционер в изгнании, экономист Владислав Иноземцев. Последние годы он постоянно следит за российско-китайскими политическими и экономическими связями, пишет Delfi.lv.
Россия зависит от Китая, но Пекин хотел бы завершения российско-украинской войны. В Кремле политика Пекина вызывает раздражение. Соблюдение банковских санкций — инструмент давления Китая на Россию. Война интересует Китай с разных сторон, а Россия показывает ему, как не надо вести дела. Визит Путина в Корею и Вьетнам не повлияет на российско-китайские отношения сейчас, но при случае Путину в Пекине все припомнят. Западу нечем привлечь на свою сторону глобальный Юг.
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