СБУ заявила о задержании провокаторов, готовивших захват Верховной рады

„По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями. Под видом проведения так называемого „вече“ злоумышленники планировали объявить об „устранении от власти“ действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной рады и заблокировать ее работу“, — утверждает СБУ.

По данным спецслужбы, задержанные собирались устроить „якобы мирное“ массовое мероприятие, используя его участников „втемную“. Информацию о беспорядках планировалось распространять через местные и международные СМИ и тем самым „расшатать общественно-политическую ситуацию“ в Украине.

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