TalTech запускает новую уникальную специальность в Ида-Вирумаа
Для удовлетворения растущей потребности рынка труда в специалистах в области зеленой и циркулярной экономики Вирумааский колледж Таллинского технического университета предлагает возможность начать обучение специальности, сочетающей в себе устойчивое управление ресурсами и принципы защиты окружающей среды с учетом особенностей и потребностей экономики страны. Прием заявок на специальность открыт до полудня 3 июля.
Новая учебная программа Вирумааского колледжа TalTech – это первая в Эстонии программа университетского уровня, готовящая будущих специалистов в этой области.
По словам руководителя программы Хелены Розейк, студенты получат основательные знания об основах экономики и бизнес-моделях, основанных на принципах устойчивого развития, а также о зеленых технологиях и их использовании в производстве. „При составлении учебной программы мы тесно сотрудничали с предпринимателями и учитывали потребности будущих работодателей, и их ожидания к сотрудникам. Это дает студентам конкурентное преимущество, поскольку они получают необходимые навыки и возможность пройти практику, а в будущем работать в ведущих эстонских компаниях“, – сказала Розейк. Она добавила, что после окончания бакалавриата студенты станут специалистами, имеющими прекрасные перспективы для продолжения обучения и трудоустройства в Ида-Вирумаа, Эстонии и за рубежом.
Обучение по новой специальности „Устойчивое предпринимательство и циркулярная экономика“ начнется осенью в Вирумааском колледже TalTech. Это уникальная программа бакалавриата, не имеющая аналогов в других вузах Эстонии. Программа основана на передовых научных знаниях экономического, инженерного и естественнонаучного факультетов Таллинского технического университета и создана в тесном сотрудничестве с представителями частного и государственного секторов. Обучение будет проходить в Вирумааском колледже, непосредственно в регионе, где в связи с Зеленым переходом ожидаются значительные социально-экономические перемены.
Наталья Хорохордина, руководитель в области найма и трудовых отношений Enefit, участвовавшая в разработке новой учебной программы, рассказала, что программа рассчитана не только на выпускников школ с техническими навыками, но подойдет в первую очередь тем, кто верит в устойчивое будущее: „Специализации, связанные с ESG и циркулярной экономикой, имеют большое влияние и востребованы в любых отраслях. Для этих специальностей первостепенное значение имеют деловое мышление, навыки решения проблем, а также интерес к технологиям и проблемам окружающей среды“.
• Учебный процесс будет проходить в Кохтла-Ярве и Йыхви.
• Прием на специальность открыт до полудня 3 июля.
• Бесплатно при номинальной нагрузке, платно при частичной нагрузке.
• Учебная программа разработана при поддержке Фонда Справедливого Перехода.
Условия приема и дополнительная информация доступны на странице TalTech.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.