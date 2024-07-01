TalTech запускает новую уникальную специальность в Ида-Вирумаа

Новая учебная программа Вирумааского колледжа TalTech – это первая в Эстонии программа университетского уровня, готовящая будущих специалистов в этой области.

По словам руководителя программы Хелены Розейк, студенты получат основательные знания об основах экономики и бизнес-моделях, основанных на принципах устойчивого развития, а также о зеленых технологиях и их использовании в производстве. „При составлении учебной программы мы тесно сотрудничали с предпринимателями и учитывали потребности будущих работодателей, и их ожидания к сотрудникам. Это дает студентам конкурентное преимущество, поскольку они получают необходимые навыки и возможность пройти практику, а в будущем работать в ведущих эстонских компаниях“, – сказала Розейк. Она добавила, что после окончания бакалавриата студенты станут специалистами, имеющими прекрасные перспективы для продолжения обучения и трудоустройства в Ида-Вирумаа, Эстонии и за рубежом.

Обучение по новой специальности „Устойчивое предпринимательство и циркулярная экономика“ начнется осенью в Вирумааском колледже TalTech. Это уникальная программа бакалавриата, не имеющая аналогов в других вузах Эстонии. Программа основана на передовых научных знаниях экономического, инженерного и естественнонаучного факультетов Таллинского технического университета и создана в тесном сотрудничестве с представителями частного и государственного секторов. Обучение будет проходить в Вирумааском колледже, непосредственно в регионе, где в связи с Зеленым переходом ожидаются значительные социально-экономические перемены.