Венгрия возглавит Совет ЕС. Чего ждать европейцам?

На фоне председательства Венгрии в Совете ЕС особую остроту приобретает и спор между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) по поводу финансовой помощи Будапешту. Хотя венгерские власти резко отвергают нормы правового государства, действующие в настоящее время в ЕС, тем не менее требуют предоставления грантов из Фонда помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса и Фонда равных возможностей. ЕС заморозил финансовую помощь Венгрии на общую сумму в 30 миллиардов евро, поскольку в стране существует реальный риск коррупции, а суды в Венгрии больше не считаются независимыми. Впрочем, часть денег была разморожена, чтобы добиться необходимого согласия Виктора Орбана на дальнейшую военную и финансовую помощь для охваченной войной Украины. Это первый случай, когда страна-председатель Совета ЕС была наказана в рамках так называемого „механизма верховенства закона“.

Никогда еще в истории Евросоюза у страны-председателя Совета ЕС не было такого серьезного конфликта интересов, как у Венгрии. В отношении правительства в Будапеште идет судебное разбирательство в соответствии со статьей 7 договора ЕС из-за угрозы правовой государственности в стране. Кроме того, Еврокомиссия ведет в отношении Венгрии еще несколько разбирательств в связи со множественными нарушениями норм правового государства. Европейский суд в Люксембурге недавно обязал Венгрию выплатить значительный штраф за то, что ее правительство нарушает европейское миграционное законодательство и правила предоставления убежища. Виктор Орбан считает это решение „возмутительным“ и заявляет, что не согласен с ним. Но пока Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС, она должна будет выступать в качестве нейтрального посредника. Правда, многие наблюдатели в Брюсселе сомневаются, что это возможно.

Правый националист и евроскептик премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал первым политиком, представляющим страну, председательствующую в Совете ЕС, который публично нападает на институты Евросоюза и ни в грош не ставит их работу. В своих выступлениях и интервью Орбан неоднократно заявлял, что ЕС угрожает суверенитету Венгрии, идет во вред ее малому и среднему бизнесу и сельскому хозяйству. Поэтому, как заявлял Орбан, он должен поехать в Брюссель, чтобы „встряхнуть тамошние властные структуры“. В последние годы Венгрия неоднократно накладывала вето на решения, принимаемые другими странами-членами Евросоюза. Несмотря на общий скептицизм венгерского правительства по отношению к ЕС, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока уверяет, что его страна во время председательства будет „честным маклером“. До конца года Венгрия в качестве главы Совета ЕС будет председательствовать на заседаниях советов министров, составлять их повестку дня и вести переговоры с Европейским парламентом.

Венгрия не хочет помогать Украине

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока не дает Украине надежду на быстрый прогресс в переговорах о вступлении в ЕС, которые начались 25 июня. Под председательством Венгрии не будет открыта ни одна из 35 предстоящих переговорных глав. Будапешт уже блокирует финансовую помощь Украине везде, где только может. В настоящее время Венгрия отказывается выделить из фонда ЕС военную помощь на общую сумму 6,6 миллиарда евро. Будапешт до сих пор оставлял открытым вопрос о том, будет ли страна на посту председателя Совета ЕС поддерживать эту позицию. Это стало бы уникальным случаем для „честного брокера“, поскольку глава Совета ЕС должен заниматься поиском компромиссов. Премьер-министр Венгрии, который поддерживает хорошие экономические отношения с российскими компаниями, несмотря на санкции ЕС, в ходе избирательной кампании на выборах в Европарламент позиционировал себя как сторонник мира. „Мы не позволим втянуть себя в войну, мы не позволим навязывать нам нелегальных мигрантов и уж точно не будем перевоспитывать наших детей“, - заявил Виктор Орбан в марте нынешнего года.

Венгрия хочет прогресса в отношениях с Западными Балканами

Между тем страны Западных Балкан, желающие вступления в ЕС, могут надеяться на ускорение переговоров. Давление, оказываемое в некоторых частях ЕС с целью вступления Украины в ЕС должно быть перенаправлено на Западные Балканы, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. „Председательствующая сторона поставила перед собой цель добиться того, чтобы часть этого энтузиазма перекинулась на страны Западных Балкан, чтобы все они могли стать на шаг ближе к членству в ЕС“, - сказал Янош Бока в Брюсселе.