США перевели несколько своих военных баз в Европе в состояние повышенной готовности из-за террористических угроз

Уровень защиты баз был повышен до „Чарли“ (Charlie), который, как следует из его описания, применяется, когда „происходит инцидент“ или получены разведданные о вероятности теракта или нападения на персонал или объекты. Выше него только еще один уровень — „Дельта“ (Delta), пишет Медуза.

Повышение уровня защиты коснулось, в частности, базы в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования США, пишет CNN. По данным армейского портала Stars & Stripes, директивы о повышении уровня защиты получили и другие базы США в Германии — в том числе, авиабазы Рейнланд-Пфальц и Рамштайн с объектами в Румынии и Болгарии. Также уровень защиты был повышен на авиабазе Авиано в Италии.

Один из собеседников CNN, находящийся на базе в Европе, сказал, что такого уровня угрозы они не видели „по крайней мере 10 лет“. По его словам, обычно это означает, что военные получили „активную и надежную“ угрозу.

Представитель Европейского командования США Дэн Дэй сказал, что руководство „постоянно оценивает множество факторов, которые влияют на безопасность американского военного сообщества за рубежом“. В рамках этих усилий командование „принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности военнослужащих“.

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