Правдива ли история про ирландца, который притворился лепреконом и занялся сексом с 40 женщинами, пообещав им горшок золота?

Читатели, которые восприняли этот текст серьёзно и стали распространять его в Сети, судя по всему, не изучали раздел „О нас“ на сайте Daily News Reported. Там сказано, что это „сфабрикованная сатирическая газета и юмористический сайт“, не предназначенный для лиц моложе 18 лет. „Мы используем вымышленные имена, за исключением случаев, когда высмеиваются публичные деятели. Во всех остальных случаях использование реальных имён — простое совпадение“, — говорится на сайте. На сатирическую природу новостей указывает и слоган ресурса: „Not quite daily. Not quite news“ („Не совсем ежедневно. Не совсем новости“).