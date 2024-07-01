Правдива ли история про ирландца, который притворился лепреконом и занялся сексом с 40 женщинами, пообещав им горшок золота?
С 2023 года по Рунету распространяется история о том, как ирландец обманом склонил несколько десятков девушек к сексу, притворившись фольклорным персонажем. Мы проверили, случалось ли такое на самом деле.
Сообщения о невысоком рыжеволосом мужчине, который притворялся лепреконом ради секса, появились в интернете в середине лета 2023 года. Обычно подобные публикации состоят из скриншота заметки на некоем англоязычном сайте (иногда текст переведён на русский) и небольшого комментария. Подробности истории в постах встречаются нечасто: например, некоторые авторы указывают, что преступника зовут Эван МакГиннес, ему 27 лет, а родом он из Дублина. Сообщается, что после секса с обманутыми женщинами мужчина вылезал через окно в уборной, а арестовали его в Лос-Анджелесе во время поиска новой жертвы.Множество подобных записей можно найти во „ВКонтакте“ — например, в пабликах „Борщ“ (147 000 просмотров на момент написания этого разбора), MRZLK (125 000), „Пранкач“ (46 000), „Как тебе такое, Илон Маск?“ (39 000), а также в верифицированном сообществе радио Record (55 000). Ещё большее распространение новость получила в Telegram, где о фальшивом лепреконе написали каналы „Всевидящее око Украина“ (421 000 просмотров), „Труха⚡️Жесть 18+„ (354 000), „Адвокат права“ (254 000), „Эфир 18+„ (169 000), „Сливная крыса“ (155 000), „r/ретранслятор“ (113 000) и 4chan (69 000). Вирусный скриншот встречается также в „Одноклассниках“, на „Пикабу“ и на сайте газеты „Моя семья“. Разошлась эта новость и на английском языке.
На скриншоте, обычно сопровождающем историю об изобретательном ирландце, нет логотипа или названия СМИ, которое её опубликовало. При этом на изображении указана дата 20 июля 2023 года и имя автора Bonnie.
„Проверено“ выяснило, что первоисточник этой истории — сайт Daily News Reported, однако заголовок отличается от того, что показан на вирусном скриншоте: „Ирландец ростом 2 фута 13 дюймов (около 94 см. — Прим. ред.) склонил женщин к сексу, предложив им несуществующие горшки с золотом“. Вполне возможно, что исходный заголовок могли изменить после публикации. Ниже приводим перевод оригинальной новости.
Это могло бы быть сценарием голливудского фильма. 27-летний ирландец Эван МакГинесс из Дублина был арестован после того, как несколько женщин заявили, что он обманом вовлекал их в сексуальные отношения, заставляя думать, будто он лепрекон с горшком золота. МакГинесс использовал этот обман, чтобы заняться с этими женщинами сексом в обмен на свой горшок с золотом. При росте 2 фута 14 дюймов мужчина выглядел как лепрекон.После секса МакГинесс отправлялся в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок, и бесследно ускользал через маленькое окно. У женщин оставалось больше вопросов, чем золота. „Мне обещали раскрыть местоположение его золота, а я взамен получила лишь генитальные бородавки“, — рассказала нам одна из жертв на условиях анонимности.МакГинесс был замечен патрульной машиной, когда он слонялся возле ирландского паба в окрестностях Лос-Анджелеса. Полиция предположила, что он ищет свою следующую жертву. При задержании мужчина не оказал сопротивления, он был арестован и доставлен в специальную камеру для низкорослых заключённых в окружной тюрьме Лос-Анджелеса (Twin Towers).Фальшивый лепрекон рассказал нашим журналистам: „Примерно раз в год или два я выезжаю за пределы Ирландии. Я езжу туда, где женщины красивы и падки на золото (в оригинале gold diggers — так называют женщин, которые вступают в отношения только или преимущественно ради денег своего партнёра. — Прим. ред.). Я усиливаю свой акцент и выхожу на работу. Так что сам я был вознаграждён многими „горшками с золотом““. В общей сложности более 40 женщин открыли свои горшки с мёдом в обмен на горшок с золотом, которого никогда не было.
Читатели, которые восприняли этот текст серьёзно и стали распространять его в Сети, судя по всему, не изучали раздел „О нас“ на сайте Daily News Reported. Там сказано, что это „сфабрикованная сатирическая газета и юмористический сайт“, не предназначенный для лиц моложе 18 лет. „Мы используем вымышленные имена, за исключением случаев, когда высмеиваются публичные деятели. Во всех остальных случаях использование реальных имён — простое совпадение“, — говорится на сайте. На сатирическую природу новостей указывает и слоган ресурса: „Not quite daily. Not quite news“ („Не совсем ежедневно. Не совсем новости“).
Как это часто бывает в подобных сатирических публикациях, основная фотография — настоящая, но изображён на ней вовсе не герой статьи. „Проверено“ выяснило, что фото было сделано ещё в марте 2016 года, тогда же его опубликовали на сайте офиса шерифа прихода Танджипахоа в штате Луизиана. В отчёте полиции сообщалось, что в городе Хаммонд стражи правопорядка задержали 22-летнего Бретта Гонзалеса из Тикфоу. На допросе он сознался, что в начале марта обокрал церковь, и рассказал детективам, где спрятал похищенное. О росте Гонзалеса не сообщалось.
Похожие публикации об ирландце, который якобы притворялся лепреконом ради секса, появились в Рунете в 2020 году. В тех постах сообщалось о 26 обманутых женщинах и приводилась другая фотография мужчины по фамилии О’Бирн. Этот вариант истории не получил большой популярности в русскоязычном сегменте Сети, но встретить подобные записи всё равно можно — например, во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут и тут) и Telegram (тут и тут).
В некоторых постах приводился не сам снимок мужчины, а скриншот сниппета сайта World News Daily Report. Соответствующая публикация на этом ресурсе действительно есть — как выяснил фактчекинговый проект Lead Stories, она появилась там 30 января 2020 года. В тексте говорилось, что в Дублине полиция арестовала 29-летнего Коннора О’Бирна ростом 3 фута 4 дюйма (чуть менее 102 см). Мужчина якобы обманом склонял к сексу туристок и местных жительниц, переодевшись лепреконом и обещав жертвам горшочек с золотом. Утверждалось, что реальное число пострадавших может превышать 200 или даже 300 человек, а при обыске у О’Бирна нашли шесть разных нарядов фольклорного персонажа и несколько золотых монет. В конце заметки сообщалось, что если дублинца признают виновным по всем пунктам обвинения, то ему грозит пожизненное заключение и штраф в размере €75 000.
Как и в предыдущем случае, World News Daily Report (WNDR) — сатирический сайт, чьи выдуманные истории „Проверено“ уже неоднократно разбирало. Слоган ресурса гласит: „Where facts don’t matter“ („Место, где факты не имеют значения“), а в дисклеймере сказано: „WNDR берёт на себя всю ответственность за сатирический характер своих статей и за вымышленную природу их содержания. Все персонажи, упоминаемые в текстах на этом сайте, полностью выдуманы, даже если основаны на реальных людях, а любое сходство между ними и любыми людьми, живыми, мёртвыми или нежитью, — это обыкновенное чудо“.
Что касается заглавной фотографии, то проект Snopes выяснил, что на самом деле на снимке запечатлён участник традиционного съезда рыжих, который прошёл в Ирландии в августе 2016 года. „Проверено“ установило, что этого человека зовут Дэвид Шергер — он родился и живёт в Германии, служит дьяконом и иногда выступает в роли клоуна на благотворительных мероприятиях. Как видно на других фотографиях, у него нет карликовости.
Таким образом, истории о двух ирландцах, которые притворялись лепреконами ради секса, оказались выдумками сатирических сайтов.
Итог: Сатирические новости