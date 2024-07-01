Правдива ли история про ирландца, который притворился лепреконом и занялся сексом с 40 женщинами, пообещав им горшок золота?

Это могло бы быть сценарием голливудского фильма. 27-летний ирландец Эван МакГинесс из Дублина был арестован после того, как несколько женщин заявили, что он обманом вовлекал их в сексуальные отношения, заставляя думать, будто он лепрекон с горшком золота. МакГинесс использовал этот обман, чтобы заняться с этими женщинами сексом в обмен на свой горшок с золотом. При росте 2 фута 14 дюймов мужчина выглядел как лепрекон.После секса МакГинесс отправлялся в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок, и бесследно ускользал через маленькое окно. У женщин оставалось больше вопросов, чем золота. „Мне обещали раскрыть местоположение его золота, а я взамен получила лишь генитальные бородавки“, — рассказала нам одна из жертв на условиях анонимности.МакГинесс был замечен патрульной машиной, когда он слонялся возле ирландского паба в окрестностях Лос-Анджелеса. Полиция предположила, что он ищет свою следующую жертву. При задержании мужчина не оказал сопротивления, он был арестован и доставлен в специальную камеру для низкорослых заключённых в окружной тюрьме Лос-Анджелеса (Twin Towers).Фальшивый лепрекон рассказал нашим журналистам: „Примерно раз в год или два я выезжаю за пределы Ирландии. Я езжу туда, где женщины красивы и падки на золото (в оригинале gold diggers — так называют женщин, которые вступают в отношения только или преимущественно ради денег своего партнёра. — Прим. ред.). Я усиливаю свой акцент и выхожу на работу. Так что сам я был вознаграждён многими „горшками с золотом““. В общей сложности более 40 женщин открыли свои горшки с мёдом в обмен на горшок с золотом, которого никогда не было.