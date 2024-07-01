Эстонские подводники снова с медалью чемпионата Европы

На дистанции 200 м (плавание с аквалангом) в предварительном заплыве Полина отобралась в финал с первым временем (1.28,31), обновив юношеский и взрослый рекорды Эстонии. В финале эстонская спортсменка уступила француженке и украинке, которые заняли первое и второе места соответственно. На той же дистанции ещё одна представительница Эстонии - Теэле Наппус - стала седьмой с результатом 1.32,40.

Для эстонской сборной этот чемпионат Европы получился богатым на результаты – девять индивидуальных финалов, шесть национальных рекордов. В первый соревновательный день Крете Маалуст финишировала шестой в финале на дистанции 50 м (ныряние), а эстафетные команды девушек и юношей на дистанции 4х100 м заняли шестое и восьмое места соответственно.

Во второй день соревнований Янэ Желтова побила юношеский и взрослый рекорды Эстонии на дистанции 50 м (плавание в классических ластах) (22,75), заняв в финале седьмое место. Теэле Наппус и Крете Маалуст боролись за высокие места в финале на дистанции 100 м (плавание с аквалангом) и финишировали на пятом и шестом месте.

Третий соревновательный день стал особенно успешным – помимо бронзы Полины Икконен, на дистанции 50 м (плавание в ластах) Паулине Танис и Крете Маалуст, пробившись в финал, заняли пятое и шестое места. Янэ Желтова на очередной дистанции 100 м (плавание в классических ластах) обновила юношеский и взрослый рекорды Эстонии (50,40), придя к финишу восьмой в финальном заплыве. Эстонские команды девушек и юношей в эстафетном плавании 4х50 м заняли итоговые 4-е и 8-е места соответственно.

В заключительный день девушки были максимально близки к медалям, но совсем немного уступили на дистанции 400 м с аквалангом. Полина Икконен (3.21,61) дотронулась до финиша четвёртой, а Теэле Наппус (3.22,74) - пятой.

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