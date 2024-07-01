ОТ РЕДАКЦИИ | Премьерство Кристена Михала будет нелегким для него и для страны(3)
Министр климата Кристен Михал проявил терпение и усидчивость и дождался желанного кресла. Но ему от предшественницы достался целый клубок нерешенных проблем во внутриполитической жизни нашей страны.
Отъезд Каи Каллас в Брюссель и назначение ее на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам - вопрос почти решенный, нужно лишь одобрение Европарламента. Конечно, и там могут возникнуть различные сложности, но Урсула фон дер Ляйен имеет достаточно сторонников в этой организации, чтобы обеспечить своим фаворитам необходимое количество голосов, пусть лишь с небольшим перевесом.
Каллас не уяснила главного: избранные народом политики не должны ставить свои личные интересы выше интересов государства и общества.
На посту премьер-министра Кая Каллас решала свои карьерные вопросы вместо того, чтобы заниматься проблемами внутриполитической жизни страны, жители которой отдали ей свои голоса на выборах в Рийгикогу в 2023 году. Мечты о Евросоюзе и полная бездеятельность на месте парализовали работу эстонского правительства в последние месяцы. Каллас не уяснила главного: избранные народом политики не должны ставить свои личные интересы выше интересов государства и общества. И хотя для нее назначение в Евросоюзе - это политический успех, оставлять эстонское государство без внимания нельзя. В то же время быстро выяснилось, что замена уже готова и со скамейки запасных встает Кристен Михал, нынешний министр климата.
Опросы общественного мнения показывают, что Михал не пользуется популярностью у жителей Эстонии и что наибольшим политическим капиталом обладает нынешний министр обороны Ханно Певкур. Однако, когда стало известно, что Каллас вот-вот должна отправиться в Брюссель, на Певкура набросились однопартийцы, обвинив его в отсутствии 1,6 миллиардов евро, необходимых для закупки боеприпасов. Певкур здраво оценил ситуацию и бороться за пост председателя партии не стал. Его нынешний опыт, а также события 2017-2018 гг., когда он являлся председателем Партии реформ, показали, что у Певкура действительно не хватает харизмы, силы характера и необходимых навыков для руководства такой организацией. Но это дело наживное.
В Кристене Михале же многие видели наследника Сийма Калласа и Андруса Ансипа. В 2012 году Михал угодил в скандал с финансированием Партии реформ, и тогда казалось, что его политическая карьера закончилась. Однако спустя 12 лет непотопляемый Михал станет премьер-министром и руководителем партии, и это буквально история триумфального возвращения в эстонскую политическую жизнь. Он оказался усидчивым и терпеливым, не бросал заниматься политикой и ждал своего часа. И его час пробил. Михалу не стоит ожидать легкого пути в премьерских башмаках, Кая Каллас оставила ему плохое „наследство“ - множество нерешенных проблем, в том числе - финансовых и бюджетных. Кроме того, в последние месяцы партнеры по коалиции также демонстрируют недовольство друг другом. Так или иначе, Михаилу нужно пожелать успеха на новой должности!
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